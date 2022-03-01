2月CCI調查 物價信心指標連7跌 寫12年半來新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (1) 日公布 2 月消費者信心指數 (CCI) 總數為 73.19 點，月減 0.48 點，本次調查六項指標，三項上升、三項下跌，下跌幅度最大的指標是物價，不僅已是連 7 跌，更創 2009 年 9 月以來新低，而上升最多的是就業指標，顯示疫情趨緩後，國內勞動市場趨穩，但民生物價紛紛喊漲，也令多數民眾大感吃不消。

此次調查中，上升幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為 65.3 點，月升 0.6 點；其次為「未來半年家庭經濟狀況」77.9 點，月升 0.3 點；「未來半年國內經濟景氣」90 點，略上升 0.1 點，並創 2020 年 3 月以來高點。

而下降幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 30.45 點，月減 1.65 點，已是 2009 年 9 月以來新低，其次為「未來半年投資股票時機」49.7 點，月減 1.4 點，「未來半年購買耐久性財貨時機」為 125.8 點，月減 0.8 點。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

另外，「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為 115.1 點，月減 8.05 點，也是去年 9 月以來相對低點，顯示政策連續打炒房已略見效果。