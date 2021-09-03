〈聯電頎邦結盟〉引入聯電為稀釋長華股權？ 吳非艱：有間接關係

封測大廠頎邦 (6147-TW) 今 (3) 日與聯電 (2303-TW) 進行換股，未來聯電將持有頎邦 9.09% 的股權，外界也猜測頎邦是否為對抗長華 *(8070-TW)入股而引進白騎士，董事長吳非艱坦言，與長華入股頎邦有間接關係，頎邦絕不因外在因素干擾而傷害公司，是基於公司長期發展為主要考量。

吳非艱坦言，頎邦立場沒有改變，也不排除與長華集團和解，但和解條件必須讓經營層對股東有所交代，且尋求和解途徑雙方也必須有交集，不過，目前雙方並無 (交集)。

頎邦此次與聯電及其旗下 100% 持股子公司宏誠創投進行三方股權交換，未來頎邦將持有聯電 0.62% 股權，聯電則持有頎邦 9.09% 股權，並擠下長華 *，成為頎邦第一大股東，長華 * 持股比重則自 5.26% 降至 4.78%。

吳非艱指出，頎邦當時併購欣寶時，由於高階經營層離職人數超過 20 位，導致公司後續數年經營非常辛苦，也與原先收購時的評估有明顯落差，受傷非常重，因此訴諸法律、尋求救助。

吳非艱也重申，自己身為頎邦董事長，絕不會因外在因素干擾而傷害公司，截至目前為止所做的決定，都是基於公司長期發展，並舉去年與華泰結盟為例，雙方業務皆有進一步的合作，華泰業務也明顯好轉，並成功轉盈，頎邦也直接受惠。