高股息投資人按讚 元大龍頭基金定期定額金額逆勢成長122%

投信投顧公會最新公布，1 月台股基金整體規模及定期定額人數皆轉向衰退，不過，元大台灣高股息優質龍頭基金挾著元月發放月配息及年終加碼配息的高股息策略，單月定期定額金額增加 3323 萬元，成長幅度逾 122%，不僅逆勢成長，同時是 1 月定期定額金額成長最多的台股基金。

台股元月震盪，台股基金買氣首當其衝，投信投顧公會統計，元月台股基金的規模從去年底的 4155 億元，下滑到 3806 億元，月減 8.4%，高於 1 月台灣加權股價指數下跌 2.99%，同時間台股基金的定期定額人數，也從 29.2 萬人下滑到 28.6 萬人，顯示不少投資人先行退場或停扣。

值得注意的是，元月仍有基金突圍成長，特別是投資標的聚焦優質龍頭股的元大台灣高股息優質龍頭基金，高股息的收益性質與耐震力受到投資人關注，加上該基金的配息級別，在元月進行月配息及年終加碼配息的除息交易，帶動市場討論台股基金的配息話題。

元大台灣高股息優質龍頭基金目前配息及不配息級別的合計規模超過 340 億元，為國內最大台股基金，定期定額買氣更在近期題材帶動下有顯著的成長。

據投信投顧公會統計，1 月僅有五檔台股基金的定期定額增加金額超過千萬元，其中，元大台股高股息優質龍頭基金的配息級別定期定額扣款金額，增加約 3324 萬元至 6032 萬，是唯一一檔單月定期定額增加超過 3000 萬元的台股基金。同時龍頭基金單月的定期定額金額，相較於去年底扣款金額約 2708 萬元，翻升超過一倍。