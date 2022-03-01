〈財報〉Zoom Q4營收獲利佳 但Q1財測遜預期 盤後大挫13%又拉回

視訊會議平台 Zoom(ZM-US) 周一 (28 日) 公布 2022 會計年度第四季獲利營收高於預期，但第一季和 2023 全年財測低於分析師預期，令盤後一度大跌 13%，爾後跌幅又大幅收斂。

財務長 Kelly Steckelberg 表示，Zoom 預期第一季營收介於 10.7 億美元至 10.75 億美元 (即年增約 12%)，低於 Refinitiv 調查的分析師共識預期的 11 億美元。

2023 全財年營收則預期介於 45.3 億美元至 45.5 億美元 (即年增約 10.7%) ，同樣低於 Refinitiv 調查的分析師共識預期的 47.1 億美元。

Zoom 宣布，ServiceNow 執行長、SAP 前執行長孟鼎銘 (Bill McDermott) 將取代投資人 Bart Swanson ，進入 Zoom 董事會。

近時確認，Zoom 周一收漲 5.81% 至每股 132.60 美元，盤後下跌 1.52%，報 130.58 美元。

第四季財報 (1/31 止) 關鍵數據 vs. 分析師預期 (根據 Refinitiv 調查）

調整後 EPS：1.29 美元 vs. 1.06 美元

營收：年增 21% 至 10.7 億美元 vs. 10.5 億美元

純益：年增 88% 至 4.905 億美元

調整後毛利率：76% (前一季 74.2%)

企業客戶量：年增 35% 至 191000

淨收入留存率：130%

雖然第四季營收年增 21%，但較第三季 35% 的年成長率下降。

截至 1 月底，每 10 名員工約對應 50.98 萬 名用戶，用戶人數雖較去年同期增加 9%，但較前一季的 51.21 萬人下降。Zoom 表示，計劃自本季起開始停止公布該數據，但到今年年底前仍會在投資者簡報上呈現該數據。

財務長 Kelly Steckelberg 在電話會議上解釋：「隨著時間演進，這種線上通路的巨大成長有所重疊，所以我們認為這不再是未來適合拿來衡量的指標。」

Zoom 將改為公布企業客戶數量，以及這些客戶淨收入留存率，反映這些客戶在 Zoom 上的支出增加了多少。Zoom 公布目前擁有 19.1 萬個企業客戶，較去年同期增加 35%，而淨收入留存率為 130%。

Steckelberg 表示，本財年企業業務年率成長應約 20%，同時線上業務將大致持平。她稱，較小型的客戶通常會離開一陣子又回來。

疫情爆發的頭幾個月，由於勞工、學生和消費者都因防疫而轉為居家工作、學習，所以視訊需求大增，Zoom 市值在 2020 年 10 月攀上約 1590 億美元的巔峰，接近當時市值約 1700 億美元的思科 (CSCO-US)。

然而，在股價觸頂後，Zoom 市值流失超過 3/4 ，目前 Zoom 與思科兩者之間的市值差距則擴大至約莫 1900 億美元。Zoom 創辦人 Eric Yuan 是 Webex 早期開發者，而思科在 2007 年收購 Webex。

不計盤後波動，Zoom 股價今年迄今下跌近 29%，遜於同期 S&P 500 指數下跌約 9% 的表現。