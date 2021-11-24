Zoom上季營收、用戶增速放緩 分析師大砍目標價 早盤重挫逾17%

視訊會議軟體商 Zoom 周二（23 日）早盤股價挫跌逾 17%，原因是該公司 2022 會計年度第三季財報的用戶成長數連兩季低於預期、營收成長速度減緩，不僅引發投資人擔憂，也讓華爾街分析師紛紛下調目標價。

截稿前，Zoom(ZM-US) 周二早盤重挫 17.64%，每股暫報 199.53 美元。

儘管 Zoom 第三季營收獲利超過預期，同時也給出樂觀的第四季財測，然而疫情過後的用戶成長與營收增速放緩隱憂卻一直干擾該公司股價表現，今年迄今 Zoom 股價下跌近 30%，此外，來自微軟 (MSFT-US) 與 Google 等公司的競爭也是影響因素之一。

根據 Zoom 第三季財報顯示，其目前擁有 512,100 名客戶，比去年同期成長 18%，但卻低於華爾街分析師平均預估的 516,174 名，也遜於前季的 36% 成長。

此外，Zoom 的大客戶數量成長也放緩，第三季僅成長 94%，低於前季的 131%。過去一年為 Zoom 貢獻營收超過 10 萬美元的公司，被其稱為大客戶。

BTIG 重申對 Zoom 的「買入」（Buy）評等，不過將目標價從每股 460 美元下調至 400 美元，表示是為更好的反應當前市場情緒與本益比倍數壓縮（multiple compression）。德意志銀行也將其 12 個月目標價從每股 350 美元下調至 280 美元。

分析師在周二的報告寫道：「雖然對 Zoom 在關鍵成展領域的策略與投資保持樂觀態度，但很難看好一檔營收成長急遽放緩、獲利能力壓力漸增的股票。」

此外，Baird、古根漢（Guggenheim）、富國銀行（Wells Fargo）、瑞銀（USS、）Stifel、Piper Sandler、KeyBanc 皆下調 Zoom 的目標價，不過整體上仍看好未來營運。

Zoom 第三季營收（截至 10/31）成長 35% 至 10.5 億美元，雖優於分析師預估的 10.2 億美元，但增速從第二季的 54% 明顯放緩。

第三季淨利年增 70% 至 3.40 億美元，經調整後每股獲利報 1.11 美元，優於分析師預估的 1.09 美元。

Zoom 預估第四季營收落在 10.51 億至 10.53 億美元之間，經調整後每股獲利介於 1.06 至 1.07 美元區間，皆優於分析師預估的 10.2 億美元與 1.05 美元。