打擊恐怖主義！Zoom加入以Meta、微軟等公司為首的科技反恐組織GIFCT

視訊會議軟體商 Zoom 周三（15 日）加入由 Meta、微軟、推特、Alphabet 旗下的 YouTube 等科技公司組成的全球反恐網路論壇組織（GIFCT），組織成員能透過共享資訊，打擊散布在網路上的恐怖主義和暴力極端主義。

Zoom 在新冠疫情期間用戶使用量激增，但近幾個月來成長放緩，該公司正因如何監管平台上的內容和濫用行為而受到審查。

Zoom 的法律顧問主管 Josh Parecki 在一份聲明中表示，公司有責任支持我們的用戶，保護他們免受網路威脅，透過與其他領導企業合作，分享關鍵經驗和前沿研究，盼能數位領域能更安全讓用者放心。

GIFCT 執行董事 Nicholas Rasmussen 表示，樂見 Zoom 的加入，GIFCT 需要與各種公司合作，開發跨平台解決方案，讓恐怖分子和暴力極端分子無法利用網路散布消息。

今年 GIFCT 成員新增 5 家網路平台公司，包括房屋租賃公司 Airbnb、社群媒體平台 Tumblr 和線上出版平台 WordPress 等，目前該組織成員總數已有 18 家並計劃在 2022 年擴大成員數量。

GIFCT 管理著一個龐大共用資料庫，在這個資料庫中，成員公司可共用組織的數據庫，識別自家網站或平台上的同樣內容，以便審查或刪除不當內容。

GIFCT 的其他成員包括 Meta(FB-US) 旗下 Instagram 與 WhatsApp、Pinterest(PINS-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、遊戲社群平台 Discord、雲端儲存服務公司 Dropbox(DBX-US)。

截稿前，Zoom(ZM-US) 股價下跌 1.93%，每股暫報 178.42 美元。