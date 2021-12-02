微軟推降價版Teams 劍指Zoom、RingCentral

微軟 (MSFT-US) 宣布推出新版 Teams 商用通訊軟體「Teams Essentials」，客戶群主打小型企業，衝擊擁有同領域產品的 Zoom 和 RingCentral 。

Zoom (ZM-US) 週三大跌 6.48%，收 197.71 美元；RingCentral (RNG-US) 重挫 8%，收 199.40 美元，觸及 52 週新低點。

「Teams Essentials」服務包含視訊通話、群聊、文件共享和行事曆，是微軟自 Office 365 軟體套件切分出來的獨立服務，其售價為每位用戶月費 4 美元，可提供多達 300 人的群聊服務最長 30 小時，以及每位用戶 10GB 的雲端錄製。

「Teams Essentials」定位為便於使用的服務，無須安裝 Teams 就能出席會議，且該軟體結合 Google 日曆和 Microsoft Outlook，也擁有類似 Slack 的聊天軟體。

微軟現代工作部門副總裁 Jared Spataro 表示：「我們知道，過去 20 個月對小型企業來說是多麼困難。Teams Essentials 專為滿足小型企業的獨特需求而構建，讓小企業得以在新勞動時代蓬勃發展。」(他曾任 Windows 365 部門副總裁)。

Zoom 的入門級服務 Zoom Pro 每個用戶月費 14.99 美元，最多可使用 9 個授權，會議時長同為 30 小時，但參加人數上限僅 100 人。每個授權擁有會議錄製 1GB 雲端儲存空間，意味著僅有微軟 Teams Essentials 服務的 1/10。

RingCentral 的「Essentials 計畫」每月售價 19.99 美元，可供多達 20 位用戶傳訊和通話服務，或每月 27.99 美元可用視訊會議。(微軟 Teams Essentials 沒有語音通話功能)

Ring 獨立的 Video Pro 服務每月收費 11.99 美元。

面對微軟新品的挑戰，RingCentral 行銷長 Jaya Kumar 回應，Teams Essentials 的對口產品將是 RingCentral 的免費版服務。

「小型企業是美國的心臟，自去年以來，我們一直為這些企業提供完全免費的視訊和傳訊服務。我們的免費解決方案 RingCentral Video Pro 還提供更多功能，例如實時譯文、錄製、演示模式，以及小企業有效對接其顧客並擴展業務所需的所有功能。」

Zoom 沒有立即回應置評請求。