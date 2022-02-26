美CDC更新口罩指導方針 側重住院率 7成以上大眾無須戴口罩

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 周五 (25 日) 放寬口罩指導方針，目前只剩不到一半的郡，其室內活動建議配戴口罩。

根據 CDC 新指導方針，只要社區中的新冠肺炎住院率仍然很低，大多數人就可以脫掉口罩，針對目前居住於仍配戴口罩社區內的美國人，超過 70% 將無須再配戴口罩，因為當地醫院沒有因為新冠肺炎而遭受嚴重負荷。

CDC 先前的指導方針建議，幾乎全美所有地區室內活動均須配戴口罩，但最近幾周幾乎被各州忽視，一州又一州取消室內配戴口罩的規定，目前僅剩夏威夷保留室內強制配戴口罩且沒有宣布取消計畫。

雖然 CDC 放寬口罩指導方針的作法不會有太大實際影響，但此舉反映全美廣泛放寬防疫限制的趨勢，可望提升未來幾個月的消費支出。

CDC 主任 Rochelle Walensky 博士表示：「隨著大眾廣泛免疫，現在罹患新冠肺炎導致重症的整體風險普遍下降，更新後的指導方針側重於預防工作，以保護可能罹患重症的高風險人群，並防止醫院和醫療保健系統過度負荷而崩潰。」

大眾可在 CDC 網站上查看各地區口罩配戴與否的指導方針，綠色地區的郡，新冠疫情較輕，大眾無須配戴口罩，而黃色地區的疫情風險處於中度，可詢問醫生有關戴口罩的問題。紅色地區的居民處於新冠病毒感染率較高的風險，大眾於室內公共場所和學校均需配戴口罩。

根據約翰霍普金斯大學彙編的數據，美國 7 天平均每日新增病例約 7.5 萬例，較 1 月 15 日創下的平均每日超過 80 萬例的疫情鋒值下降了 91%。

《紐約時報》報導，過去兩週每日新增確診人數平均下降了 65%。平均每日新冠病毒住院人數下降了 44%，每天的死亡人數也已下降 27%。

