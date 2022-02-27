波克夏去年大賺897.9億美元 巴菲特：蘋果是帶動成長的四大巨人之一

波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 周六 (26 日) 公布 2021 會計年度第四季財報，純益 396.46 億美元，年增 10%，全年純益達 897.95 億美元，年增達 111% ，執行長巴菲特表示，蘋果 (AAPL-US) 是推動波克夏價值的四大巨頭之一，目前持股蘋果價值已超過 1600 億美元。

波克夏去年第四季純益 (包含旗下事業營運與投資) 396.46 億美元，年增 10%，其中股權、衍生性商品投資純益 323.61 億美元，年增 4.9%，營業純益 72.85 億美元，年增 45%，B 股每股純益 17.79 美元。

波克夏全年純益 897.95 億美元，年增 111%，投資純益 623.4 億美元，年增 97%，營業純益 274.55 億美元，年增 25%，B 股每股純益 39.64 美元。

波克夏第四季股票回購規模 69 億美元，季減 9.2%，全年回購總額達 270 億美元，年增 9.3%。截至去年底金儲備達 1467.2 億美元，季減 1.6%。

巴菲特在致股東公開信中表示，他和夥伴芒格 (Charlie Munger) 發現，市場目前幾乎沒有什麼能讓他們感到興奮的潛在收購標的，反而逐漸發現股票回購是目前部署現金的最佳方式。

巴菲特表示，他是蘋果股票回購策略的粉絲，蘋果是讓波克夏價值成長的四大巨人之一，儘管目前只持有蘋果 5.5% 的股份，但考慮到蘋果去年獲利的每 0.1% 都達到 1 億美元，同時波克夏沒有花到任何資金便能增長。

巴菲特表示，去年蘋果向波克夏支付 7.85 億美元現金股利。而蘋果股權成長獲利高達 56 億美元，非常讚賞蘋果保留大部分資金回購股票。

截至 2018 年年中，波克夏持有蘋果股份超過 5%，成本 360 億美元，如今蘋果股權價值已超過 1600 億美元，占波克夏投資組合達 40%。