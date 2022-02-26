嬌生滑石粉致癌訴訟加速和解 竟帶動3M股價同喜大漲5%

3M (MMM-US) 周五 (25 日) 股價大漲近 5%，主要原因不只是大盤反彈，反而該歸功於嬌生 (JNJ-US) 的一場法律訴訟。

3M 周五上漲 4.74% 至每股 150.51 美元；嬌生上漲 4.97% 至每股 166 美元，均明顯高於大盤，同日道指和 S&P 500 指數分別上漲 2.51% 和 2.24%。

《華爾街日報》報導，周五稍早，一名法官讓嬌生利用破產保護程序，推動其滑石粉恐致癌的相關訴訟和解。

嬌生在最近的破產保護監管文件中列出 4 萬多起與滑石粉訴訟相關案件，聲請破產保護有助於加快所有訴訟，對投資者重要的是，他們可以更快了解和解最終會給公司造成多少損失。

嬌生發言人以電子郵件回應該裁決的置評請求：「今日的裁決是個積極進展，向滑石粉產品的全球訴訟和解方案邁出一大步，但我們持續力挺嬌生嬰兒爽身粉的安全性，該產品不含石棉，不會致癌。我們期待盡速有效地解決此事。」

雖然 3M 從未生產滑石粉，但也一樣面臨相關問題的重大訴訟，因為該公司曾生產名為 PFAS 的化學品，而該化學品已洩漏到地下水中。另外，3M 也因為出售給軍方的耳罩有缺陷而挨告。

自從 3M 在 2019 年起開始認列 PFAS 相關債務的巨額費用以來，如何評估 3M 的法律債務就一直困擾著分析師和投資者。

例如，巴克萊分析師 Julian Mitchell 就因為 PFAS 負債而將 3M 估值扣除大約 100 億美元；加拿大皇家銀行分析師 Deane Dray 曾表示，3M 股價中的 PFAS 負債約 200 億至 250 億美元。

嬌生訴訟和解可能有助於縮小和釐清 PFAS 訴訟相關的影響。Mitchell 周五報告寫道：「子公司聲請破產保護的方法可讓美國企業確保賠付責任相關範圍。」他說，他追蹤範圍內，3M 是受嬌生該裁決影響最大的公司。

Mitchell 補充：「3M 好歹會去探索一下這樣的方法，如果 3M 都不做點相關功課，我們會感到意外。」

3M 拒絕評論該裁決對其法律債務的影響程度。

雖然目前還無法確定 3M 會採取怎樣的做法，但投資者至少還是樂觀了一些。