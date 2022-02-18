防疫無盡頭 與病毒共存！加州推出長期新冠疫情SOP 戮力擺脫危機心態

美國加州周四制定了與新冠病毒長久共存的管理計畫，在未來新增確診激增時期或新病毒株出現時，可能需要臨時的公衛措施 (如戴口罩) 與該病毒對經濟和社會活動的破壞程度做出管理辦法。

加州州長 Gavin Newsom 表示，身為美國最大州經濟體，加州正逐漸擺脫疫情帶來的危機心態，加州必須學會與病毒共存，利用過去兩年開發的工具，盡可能為不確定的未來做好準備。

他稱：「我們終於了解這場危機初始時不理解的一點──這沒有盡頭，沒有能宣布勝利的時刻。」

加州的應對計畫旨在利用廢水監測系統，及早發現病毒傳播增加跡象，以利該州能快速識別新病毒株，並在 45 天內確定疫苗、測試和治療方法是否對該毒株有效。

根據該計畫，加州會迅速像傳染上升的地區增派醫療保健人員並部署檢測。但 Ghaly 沒有提供實施公共衛生措施的具體觸發因素。

加州衛生與公眾服務局長 Mark Ghaly 表示，加州可能會面臨秋冬季節性地疫情加重，將密切監測確診激增的情形是由新病毒株還是舊有病毒株引起，倘若特定的病毒株嚴重衝擊醫院和企業，該州可能採取臨時、針對性的措施，例如戴口罩。

「可能會有一段全體戴口罩的時間，這樣才不會壓垮我們的醫療保健服務系統或削弱我們的企業。」Ghaly 說。

加州計畫在必要時每日進行至少 50 萬次病毒篩檢，另外每日注射 20 萬劑疫苗，同時在 2 至 3 周內增加醫療保健人員 3000 人。 Ghaly 表示，加州將儲備 7500 萬個高品質口罩、數千組呼吸機，並另外採購 3000 萬套非處方新冠病毒快篩試劑。

加州目前室內配戴口罩的通用規定將於下周二到期，此後已接種疫苗者在室內毋須配戴口罩，雖然該州衛生官員仍強力鼓勵大眾持續戴口罩。未接種疫苗者進入室內公共場所 (如商店、餐廳和戲院) 仍須配戴口罩。

然而，加州校園仍須配戴口罩。該州官員本周稍早表示，當局將於本月底學生寒假結束前評估疫情狀況，並提供校方口罩規定轉變的建議時間表。

根據約翰霍普金斯大學彙編的數據，加州 7 日的每日新增確診平均 13800 人，較過去一周下降 61%。該州的每日新增確診人數在 1 月 16 日觸及疫情高峰，達 12.3 萬人。

截至周四，根據美國衛生與公眾服務部的 7 日平均數據，目前加州醫院收治 8500 名新冠病患，較前一周下降 22%，且約莫 1 月下旬所見的 Omicron 疫情高峰住院人數的一半。加州在 2021 年 1 月 14 日創下新冠疫情住院高峰，每日平均超過 23600 人住院。