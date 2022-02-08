新冠病例急劇減少 加州15日起取消口罩令

在近幾周新冠肺炎病例急劇減少後，美國加州預計下周結束其嚴格的室內口罩要求。

加州公共衛生局周一 (7 日) 宣布，從 2 月 15 日起，該州將不再要求完全接種疫苗的人在室內公共場所佩戴口罩。但是，將要求未接種疫苗的人繼續在室內佩戴口罩，各縣可以選擇繼續執行口罩規定。

例如，洛杉磯表示將維持其口罩規定不變，直到達到住院率等健康指標。另外，根據聯邦法規，公共交通和 K-12 學校仍需要佩戴口罩。

加州公共衛生局長 Tomás J. Aragón 發布聲明表示，Omicron 疫情在加州趨緩，五歲以下兒童疫苗即將來到，獲得 COVID-19 治療的機會正在改善。「隨著事情朝正確方向發展，我們正對新冠肺炎防疫措施進行修改，持續替加州制定長期計畫。」

先前因 Omicron 變種病毒肆虐，加州於 12 月中旬重新實施口罩令。公共衛生局表示，自 1 月初達到頂峰以來，加州的 COVID 病例已下降 65%，全州大部分地區的住院人數正處於平穩或下降趨勢。

此外，康乃狄克州、德拉瓦州、新澤西州、俄勒岡州四州州長，周一也宣布，由於 Omicron 變種病毒疫情已經降低，2 月底及 3 月便將解除州內學校全面戴口罩的強制命令。