〈紐約匯市〉PCE不太可能讓Fed下月大幅升息 美元回落 周線仍連三漲 

美元兌一籃子主要貨幣周五 (25 日) 走軟，回吐前一日的強勁升幅，投資人正在評估美國對俄羅斯的新一輪制裁，而且最新通膨數據不可能讓聯準會 (Fed)3 月開會時過於激進。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.46%，不過美元周線本周仍漲，是連續第三周上揚。

歐元兌美元回升 0.59% 至 1.1257 美元，周四一度貶至 1.1050 美元，是 2020 年 6 月 1 日迄今最低。

DXY 周四曾跳漲至 97.74，出現去年 11 月 10 日以來最大單日漲幅，當天美國總統拜登針對俄羅斯入侵烏克蘭實施一連串制裁，但尚未把俄國總統普丁列入，也沒有切斷俄國與環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 國際銀行體系的聯繫，美元之後回吐部分漲幅。

但白宮周五表示，美國將對普丁和俄國外交部長拉夫羅夫 (Sergie Lavrov) 實施制裁，跟進英美的行動。

此外，美國周五公布，1 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率為 5.2%，是 1983 年 4 月以來最大增幅，月增率為 0.5%，兩者皆符合市場預期。

整體 PCE 較一年前上升 6.1%，則創 1982 年 2 月以來最大漲幅，略高於市場預估的 6%，月增率 0.6%。符合市場預期。

Allspring Global Investments 高級投資策略師 Brian Jacobsen 說：「通 彭數據不太好，但至少月比數據沒有攀高。這可能讓 Fed 最鷹派的成員有一些洩氣。」

Jacobson 表示，目前的數據看來，經濟面對 Omicron 變種病毒和高油價仍有韌性，希望俄羅斯局勢是短暫的，然而即使油價持續走高，經濟基本面應該也足以承受高能源價格。

美元近期疲軟，因為烏克蘭緊張局勢加劇，令人們預期 Fed 可能不會過於積極收緊政策。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，對 Fed 3 月會議至少升息 50 個基點的預期，從前一天的 34% 降至 25%。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉嘉德表示，烏克蘭局勢可能導致 ECB 放慢從寬鬆政策退場的步伐。ECB 預定 3 月 10 日開會，目前投資人預估升息 10 個基點的機率僅 4%。

俄羅斯盧布兌美元攀升 1.67% 至 83.04 盧布，從前一日 89.986 盧布的低點回升。

日圓兌美元下滑 0.09% 至 115.65 日圓，英鎊兌美元攀升 0.19% 至 1.34 美元。

加密貨幣上揚，比特幣上漲 1.4% 至 38937.21 美元，以太幣上漲 2.58% 至 2703.53 美元。

截至周六 (26 日) 台灣時間約 6:00 價格：