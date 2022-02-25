黑石策略師：俄烏開戰期間 美國是資金的最終避風港

據報導，全球最大資產管理公司黑石集團 (Blackstone) 首席投資策略師 Joseph Zidle 在週四 (24 日) 表示，在俄烏兩國開戰的期間，美國將會是資金的「最終避風港」。

Zidle 在接受採訪時表示：「美國是一個成長之島。美國是世界上唯一擁有 6 兆美元刺激措施能夠緩衝的主要經濟體。」他指出，美國在大程度上不受俄烏戰爭所影響。

Zidle 也說道，美國擁有良好的家庭和企業的資產負債表，意味著美國擁有很好的緩衝得以成長，但同時世界其他地區正面臨著這些逆風。

報導中指出，華爾街可能也明白了這樣的消息，因為美股在 24 日交易時段的最後一個小時出現了巨大的轉變，道瓊指數、標準普爾 500 指數和以科技股為主的那斯達克指數最終都收漲。

Zidle 也表示，儘管通膨飆升以及美聯準會 (Fed) 升息的風險依然存在，但強勁的勞動力市場正在為美國帶來巨大優勢，最終能夠抵銷許多負面影響。

針對美股的逆轉，CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 也解釋，強勁的消費者支出和穩健復甦的就業市場助力美股保持平穩。「投資人花了很長時間消化烏俄戰爭，拜登政府天天警告市場這種情況，這也是過去幾週股票拋售的原因之一。」

Cramer 說道：「投資人不應該清空投資組合，賣股是其他人的事，但我會尋找逢低買入的機會。」