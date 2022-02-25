〈俄烏衝突〉聯準會難以在當前局勢快速升息 成大型科技股救命稻草？

在歷經年初以來的殺盤之後，美股投資人似乎並未放棄科技巨頭，進而促使在俄羅斯入侵烏克蘭後，這些超大股票未見進一步下挫。

今年以來，過去長時間支撐美股的幾家科技巨頭，包括蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms (FB-US)、 Nvidia(NVDA-US) 這些大型股，在不到兩個月時間，已下跌 17%。

其中最糟的是 Meta，這一情況的部分原因來自其令人失望的財報，但即使因獲利大幅上升而暴漲 7.5% 的 Alphabet，今年也下跌了 12%。

但與此同時，投資人卻在尋求拋售結束的信號，以適時抄底。

DailyFX.com 資深策略師 Christopher Vecchio 周四 (24 日) 表示，投資者應該關注市場的恐慌程度，如 CBOE 波動率指數 (VIX) 和 VVIX 指數 (VIX 的波動率)，是否已經到頂。

他表示，在市場拋售期間，VIX 高於 35，而 VVIX 升至 150 以上，這說明其漲勢已經接近耗盡。此外，那斯達克與標普 500 指數，都進入技術分析的重要關鍵水準，來到 2021 年 5 月的低點。從風險回報的觀點，這可能是短期底部的機會。

EvercoreISI 技術分析師 Mark Mahaney 表示，這些優質科技股的下跌，俄羅斯只是在幾個市場主題背景下的催化劑，這一切都來自聯準會 3 月份的可能行動。

Vecchio 認為，在新的地緣政治背景下，聯準會不太可能加快貨幣緊縮進程，這使得 3 月只會升息 25 個基點，而不是 50 個基點，因此有利於科技股止跌。