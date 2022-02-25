對戰事動盪感受不同 全球央行政策動向或出現變化

隨著俄烏戰情頻傳，央行決策者面臨油價飆升的風險以及戰爭對市場信心、投資、貿易和整個金融體系的影響，使全球央行原先一致趨緊的政策立場轉向，可能因爲對地緣政治影響的感受程度不同，而起了變化。

正當全球央行準備與通膨對抗，並看好經濟增長力道持續強勁之際，戰事爆發卻打亂原本的想像，當前情況下，即使物價繼續上升，經濟成長卻面臨減弱的風險，使央行決策面臨難題。

牛津經濟研究院分析師表示：「戰情惡化使主要經濟體央行落於更糟糕的處境，較高的基數將使央行難以忽視通膨的短期上行壓力。央行也會發現，最新的情勢導致經濟增長前景疲軟，2023 年底和 2024 年可能面臨通膨過低的風險。」

在高通膨的環境下，聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BoE) 不太可能完全暫停收緊貨幣政策的行動。事實上，就在俄羅斯開戰不到 24 小時內，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 就提出了夏季中旬前將利率調高一個百分點的理由。

不過，有分析師認為俄羅斯帶來的不確定性可能使決策者更加謹慎。Evercore ISI 分析師表示，Fed 可能在 3 月會議上，將升息幅度限制在 25 個基點，並排除部分官員支持的 50 個基點。

英國央行也可能減弱下一次升息力道，歐洲央行則尚未就收緊政策給出任何確切承諾，對亞洲國家來說，因貿易結構大不相同，央行的選擇可能更加多元化。

野村 (Nomura) 分析師表示，石油和食品價格持續上漲，將削弱亞洲國家經常帳與財政平衡，進而抑制經濟增長，印度、泰國和菲律賓可能成為最主要輸家，石油出口國印尼可望從中獲益。

野村分析師說：「由於經濟已走強，亞洲已開發經濟體央行可能會收緊政策，至於亞洲新興經濟體央行可能繼續將經濟成長視為首要目標。」