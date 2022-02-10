〈美股熱門股〉AMD前景可期 分析師認為買點浮現 收漲逾3%

大和資本（Daiwa Capital Markets）周三（9 日）報告指出，超微（AMD）第四季財報、第一季財測俱佳，但股價受殖利率攀升影響，今年迄今累計下跌 8.5%，使其股票更具吸引力，是值得買入的好時機。

大和資本分析師 Louis Miscioscia 在報告中寫道，AMD 正在實現多年的成長策略，去年第四季財報位於預測區間高標，對今年第一季與全年的財測也很強勁，因此將該股評等從「優於大盤」（Outperform）上調至「買入」（Buy），目標價從每股 140 美元提高至每股 150 美元。

Miscioscia 表示，各領域對 AMD 的半導體需求依然強勁，包括個人電腦（PC）、數據中心、圖形處理器（GPU）與遊戲主機，這些將能繼續推動公司成長，不僅如此，全球 10 大雲端業者中有 8 個是超微客戶，包括 Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

他認為，AMD 能持續成長的部分原因是穩固的訂單，在雲端內部應用和實例需求的能見度良好，還有簽署提升代工能力的協議。AMD 並不生產設計的晶片，而是仰賴台積電 (2330-TW) 等所謂的晶圓代工廠生產。

AMD(AMD-US) 周三收盤上漲 3.60%，每股報 132.85 美元。該股受殖利率攀升影響，今年以來至周二累計下跌 8.5%。

不過其他分析師持觀望態度，參與 FactSet 調查的 41 位分析師中，有 16 人給予 AMD「持有」（Hold）評等，只有一位分析師評為「賣出」（Sell），而有 24 分析師評為「買入」。

Miscioscia 也說，看漲 AMD 的主要風險包括可能導致資訊科技 (IT) 支出凍結的宏觀經濟衝擊、資料中心架構中斷，或個人電腦 ( PC) 市場景氣比預期更快下降。