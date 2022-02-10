AMD去年底x86 CPU市占率25.6% 創歷史新高

根據 Mercury Research 的年終數據，AMD (AMD-US) 在 x86 處理器市場的市占率較英特爾 (INTC-US) 有可觀的成長。在 2021 年第 4 季，它在 x86 架構的處理器市場占有率達到創紀錄的 25.6%。

相對於英特爾，AMD 已在 PC、遊戲機和物聯網 x86 晶片組市場的占有率已連續 11 季增加。但在第 4 季，英特爾奪回了部分行動市場占有率。

整體 PC 處理器市場，包括用於 Chromebook 的 Arm 設備和蘋果 M1 的 Mac，成長速度相對健康。Mercury Research 總裁 Dean McCarron 表示，x86 市場在 2021 年成長了 16%。

AMD 的市占率在 2021 年第 4 季創下新的紀錄 25.6%，超過 15 年前的 2006 年第 4 季創下的 25.3% 的紀錄。

英特爾的全年市占率為 76.7%，AMD 為 23.3%；與 2020 年的 80.3% 和 19.6% 相較，英特爾和 AMD 出現 3.6 個百分點的彼此消長。AMD 的全年市占率也打破了 2006 年的 22.9% 記錄。

英特爾第 4 季的移動 CPU 從第 3 季的低迷中部分恢復，加上桌上型電腦出貨量成長強勁，這導致英特爾在桌上型電腦和移動 CPU 方面的成長超過 AMD。

AMD 的伺服品出貨量增速繼續超過英特爾，這也是 AMD 連續第 11 季伺服器 CPU 市占率出現增加。

AMD 全年市占率的最低點是 2015 年的 12.7%。自 2006 年以來的單季最低點是 2016 年第 1 季的 11.6%，而史上最低點是 1997 年第 2 季的 5.5%。