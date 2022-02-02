〈財報〉AMD連7季成長 目標今年營收破200億美元 盤後飆漲10%

超微 (AMD-US) 周二 (1 日) 公佈 2021 會計年度第四季財報，營收與財測持續優於市場預期，公司表示，資料中心等業務今年都將持續成長，加上下半年一系列新品推出，2022 年營收有望突破 200 億美元，激勵盤後股價飆逾 10%。

F2022 Q1 財測

營收： 50 億美元 (±1 億美元) vs 43.3 億美元 (Refinitiv 調查預期)

營收預估年增率為 45%，季增率 4%

毛利率 (non-GAAP) 為 50.5%

2022 年營收 215 億美元 vs 192.6 億美元 (Refinitiv 調查預期)

2022 年全年毛利率將達 51%

AMD 總裁兼執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，預計所有業務都將較去年有所成長，隨著新一代 Zen 架構 CPU 與 RDNA 3 GPU 即將推出，加上目前系列產品持續成長，2022 年將會是個好年。

蘇姿丰在電話會議中表示，第四季 Ryzen 與 Radeon 銷售成長強勁，其中筆電相關 Ryzen CPU 產品銷售創歷史新高，AMD CPU 市占率已連續七季成長。此外，預計新一代 Ryzen 7000 將於下半年正式登場。

伺服器 CPU 第 3 代 EPYC 處理器需求續強，預計 2022 年資料中心業務將持續成長，熱內亞 (Genoa) 新伺服器處理器預計將於下半年亮相，2023 年上半年出貨。

半客製化處理器方面，蘇姿丰預計今年該業務營收將進一步成長，主因在於 PS5 與 Xbox Series X 需求強勁，現階段升級週期優於過去幾代遊戲家機。

產能方面，AMD 表示，該公司在去年花費 10 億美元確保長期產能，目前 2022 年成長所需的晶片供給無虞，在晶片短缺之際具備額外優勢。蘇姿丰曾表示，今年 AMD 晶片短缺問題將不再嚴重。

至於賽靈思的併購進度，蘇姿丰表示，該併購案已獲得中國監管機構的批准，收購仍未完成，但預計 2022 年第一季將完成交易，收購案塵埃落地後將使 AMD 成為最大的 FPGA 邏輯 IC 製造商之一，強化公司競爭力。

Q4(12/25 止) 財報數據 (non-GAAP)

營收：48.26 億美元 vs 45.3 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

EPS： 0.92 美元 vs 0.76 美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

毛利率： 50%，年增 560 個基點，季增 190 個基點

營業利益： 13.28 億美元，年增 100%

淨利： 11.22 億美元，年增 76%

F2021 全年財報數據 (non-GAAP)

營收： 164.34 億美元，年增 68%

稀釋後 EPS： 2.79 美元

毛利率： 48%，年增 370 個基點

營業利益： 40.69 億美元，年增 146%

淨利： 34.35 億美元，年增 118%

AMD 第四季營收持續創下新高，達到 48.26 億美元，年增 49%，自 2020 年 第一季以來已連續 7 季成長。此外，第四季毛利率、營益率、淨利率三率三升，成長趨勢強勁。

運算 (CPU) 和繪圖 (GPU) 營收年增 32% 至 26 億美元，季增 8%，主要受惠於 Ryzen 高階處理器、Radeon GPU 銷售暢旺，兩產品線平均銷售單價 (ASP) 較去年有所成長。

企業端、嵌入式暨半客製化部門營收為 22 億美元再創新高，季增 17%，年增 75%。 EPYC 處理器持續幫助 AMD 拿下更多資料中心市占，遊戲家機處理器銷售第四季也進一步成長。