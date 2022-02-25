〈美股早盤〉投資人觀望俄烏戰事 美股漲跌互現 道瓊漲逾200點

俄烏戰事延燒，儘管歐美皆祭出制裁，但未見俄國入侵腳步停止，隨市場波動加劇，投資人拋售股票逃往黃金與政府債券等避險資產，投資人繼續評估戰事風險，美股周五（25 日）開盤漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.64%，那斯達克綜合指數下跌 0.12%，標普 500 指數上漲 0.42% ，費城半導體指數跌 0.29%。

美國總統拜登已宣布新一輪制裁，宣布凍結俄羅斯多家銀行在美資產以及出口管制；歐盟也將凍結俄國資產並禁止俄國銀行參與歐盟金融市場，歐盟外交政策代表 Josep Borrell 稱這些措施是最嚴厲制裁措施。不過，烏克蘭總統澤倫斯基表示，制裁力度還不足，俄國仍在侵略。

俄國方面，克里姆林宮周五聲明表示，俄國總統普丁有意願派代表團前往烏克蘭進行會談，此前中國領導人習近平曾告訴普丁應與烏克蘭政府談判。稍早前克里姆林宮曾表示，西方國家制裁雖會帶來問題，但並非無法克服，將擴大與亞洲國家的貿易和經濟聯繫。

與此同時，原物料與食品供應的中斷可能會加劇已高居不下的價格，美國小麥期貨觸及近 14 年高位，玉米在 8 個月高位附近徘徊，黃豆也在周五上漲，各國央行將承受更大壓力，迫使其更快採取行動遏制通膨。烏克蘭是玉米的主要出口國，中國和歐盟是其最大的買家。

不過市場仍預估聯準會（Fed）將升息約 6 次，每次 25 個基點，但對其他央行升息周期的押注近幾已有所減少。此外，許多市場人預估 Fed 可能升息 50 個基點，但俄烏衝突的背景下，可能促使 Fed 對加息採取較溫和立場，只升息 25 個基點而非 50 個基點。

能源方面，國際油價在經歷周四震盪後回穩，布蘭特原油在周四突破每桶 100 美元後回落，截稿前下跌 1.50%，至每桶 97.59 美元，西德州原油下跌 0.53% 至每桶 92.32 美元，但仍處在 7 年高點。

避險資產方面，前一交易日的市場狂熱似乎已經降溫，截稿前黃金下跌 1.73% 至每盎司 1,893.00 美元，美國 10 年公債殖利率上漲至 1.9760%。

加密貨幣在受到風險敏感資產大範圍拋售的承重打擊後，大部分都出現反彈，截稿前根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 10%，報 39,327.00 美元，逼近 4 萬美元大關，以太幣上漲 12.6%，報 2,705.47 美元。

截至台北時間周五（25 日）22 時許：

道瓊工業指數上漲 240.01 點或 0.72%，暫報 35,463.84 點

那斯達克綜合指數下跌 16.82 點或 0.12%，暫報 13,456.76 點

標普 500 指數上漲 17.86 點或 0.45%，暫報 4,306.56 點

費半下跌 9.97 點或 0.29%，暫報 3,389.19 點

台積電 ADR 下跌 0.73% 至每股 111.06 美元

10 年期美債殖利率上升至 1.9760%

紐約輕原油下跌 0.53％至每桶 92.32 美元

布蘭特原油下跌 1.50% 至每桶 97.59 美元

黃金下跌 1.73% 至每盎司 1,893.00 美元

美元指數下跌至 96.895

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Block(SQ-US) 早盤上漲 20.88% 至每股 114.83 美元

Block 由於比特幣銷售額出色，第四季財報表現亮眼，上季營收報 40.8 億美元，略高於分析師預估的 40.1 億元，經調整後每股獲利報 0.30 每元，較市場普遍預期高出 0.01 美元。該公司預估，與上半年相比旗下 Cash App 下半年的毛利率成長將有所改善，並表示 Cash App 與 Square 將來每季毛利率都將逐步成長。

戴爾 (DELL-US) 早盤下跌 9.74% 至每股 50.40 美元

戴爾上季每股獲利報 1.72 美元，低於分析師預估的 1.95 美元，並表示供應鏈瓶頸會導致本季個人電腦 (PC) 的積壓訂單增加，預估本季每股獲利為 1.25 美元，不及分析師預估的 1.52 美元，本季獲利表現、展望俱差。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 0.53% 至每股 178.56 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 第四季財報告捷，上季營收報 25 億美元、每股獲利每股獲利報 3.32 美元，雙雙遠高於分析師預估的 19.4 億與 1.85 美元。不過該公司表示，加密貨幣市場波動將導致本季交易量下滑。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月耐久財訂單月增率初值報 1.6%，預期 1%，前值 - 0.7%

美國 1 月 PCE 物價指數年增率報 6.1%，預期 6%，前值 5.8%

美國 1 月核心 PCE 物價指數年增率報 5.2%，預期 5.2%，前值 4.9%

美國 1 月個人支出月增率報 2.1%，預期 1.6%，前值 - 0.6%

美國 2 月密西根大學消費者信心指數終值預期為 61.7，前值 61.7

華爾街分析：

道富銀行（State Street Corp.）宏觀策略師 Emily Weis 表示，拜登的聲明讓市場看到一些額外的制裁措施，但沒有預期的糟糕，推動股市前一交易日的風險反彈。

IG Markets 駐墨爾本的分析師 Kyle Rodda 表示，拜登的制裁和不願派兵的做法讓股市緩解，但俄烏衝突會是一個長期的問題，並增加全球通膨壓力，使各國央行走上緊縮的軌道。

荷蘭國際集團（ING）全球市場主管 Chris Turner 表示，目前外匯市場稍微平靜，對俄國銀行制裁的規模與重要性，以及其外匯存款的規模，可能需要一段時間才會受到影響。

BMO Wealth Management 首席投資策略師 Yung-Yu Ma 表示，烏克蘭的軍事行動看起來可能會曠日持久，在這種情況下短情市場走是很難預測，也說快速通膨與收緊政策的前景使美國公債、美國、黃金等傳統避險資產後市變得更加複雜。

DailyFX 策略分析師 Margaret Yang 表示，短線來看，投資者仍在消化、評估烏克蘭遭入侵帶來的風險和回報，以及西方國家對俄國制裁的影響，黃金已經穩定回到「正常水平」，投資人在前一日美國交易時段劇烈波動後逢低買進。