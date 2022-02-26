〈美股熱門股〉Block第四季財報亮麗、財測佳 盤中飆漲逾23%

線上支付公司 Block（前 Square）受去年第四季超預期的財報，以及 2022 年樂觀財測加持，周五（25 日）盤中股價飆漲逾 23%。

Block 表示，在收購「先買後付」（BNPL）公司 AfterPay 後，計畫把產品優化並進行商業整合，預估旗下支付應用程式 Cash App 的毛利率在今年下半年將有所成長。

Block 財務長表示，與上半年相比，Cash App 的毛利率在下半年將有所改善，展望 2022 年，若宏觀經濟環境保持穩定，預估 Cash App 與 Square 全年每季的毛利率將逐步成長。

Block 上季營收報 40.8 億美元，略高於分析師預估的 40.1 億美元，經調整後每股獲利報 0.30 美元，高於市場預期的 0.29 美元。

此外，該公司上季調整後 Ebitda 為 1.84 億美元，優於市場預期的 1.43 億美元，毛利則受惠 Cash App 與 Seller App 業務成長，年增 47%，達 1.84 億美元，再度超過市場預期的 1.43 億美元。

Wolfe Research 分析師 Darrin Peller 表示，Block 兩款軟體對上季業績貢獻相當出色，且上季平均用戶數為 4,400 萬人，高於其先前預估的 4,300 萬人，並與前幾季億至的速度在增加用戶數，並表示 Block 正在將越來越多的用戶帶入該公司的策略生態系統中。

Cash App 在去年第四季比特幣交易收入達 19.6 億美元，不過比特幣交易毛利僅 4,600 萬美元，兩者分別年增 12% 與 14%。除去部分項目後，Cash App 淨營收為 1.404 億美元，高於分析師預估的 1.151 億美元。該公司在 2021 年底的資產負債表上顯示，持有價值 3.71 億美元的比特幣。

Block(SQ-US) 今年以來股票遭受重挫，截至前一交易日收盤已累積下跌 41%，但在亮麗的第四季財報與財測公布後，周五盤中上漲 23.10%，每股暫報 116.93 美元。