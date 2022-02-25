〈俄烏衝突〉拜登祭新一輪制裁 打擊俄國銀行與企業

在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，美國總統拜登周四（24 日）公布對俄羅新一輪制裁，除對俄國銀行與國有企業實施制裁外，還將限制俄國用美元、歐元、英鎊與日圓的交易能力。

拜登在記者會上表示，「這是一次有預謀的襲擊」，俄國總統普丁拒絕與西方國家對話，違反國際法，「普丁是侵略者，選擇了這場戰爭，現在他與他的國家將承擔後果。」

拜登表示，制裁目的是對俄國經濟產生長期影響，但會把美國與盟友的影響降至最低，而且華府準備採取更多行動。

在拜登發表談話後不久，美國財政部公布一份更詳細的制裁清單。財政部表示，新制裁將限制俄國國營聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）的外匯管道，大幅削弱其營運能力。

美國財政部新聞稿中表示：「俄羅斯金融機構每天在全球進行約 460 億美元的外匯交易，其中 80% 是美元交易，目前當中絕大多數交易將遭到中斷。」

除經濟制裁外，美國也將透過與俄國總統普丁往來關係密切的家庭，向莫斯科施壓，以結束軍事行動。名單中包括普丁的盟友、前總統辦公室主任 Sergei Ivanov 與其子。

此外普丁另一個最親近的盟友、全球大型上市石油公司之一俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長 Igor Sechin 與其子也被列入名單內。

北大西洋公約組織（NATO）會議將於周五（25 日）舉行。拜登重申，美國不會與俄羅斯開戰，但會履行公約中第五條保護北約盟國的承諾，也說對歐洲來說這是一個危險時刻，以授權待命部隊到德國部屬。

拜登說：「普丁對烏克蘭的侵略將讓俄國付出承重代價，普丁將遭受全球輕蔑。」

白宮警告稱，這場衝突可能會導致美國燃油價格上漲，不過白宮正在採取措施減輕衝擊。有兩位知情人士周四表示，美國官員正在與其他國家官員合作，將共同釋出債略儲油。拜登也警告石油與天然氣公司不要「利用」這個時機漲價。

美國國會兩黨議員皆敦促白宮盡快對俄羅斯採取更強硬的行動，包括向烏克蘭提供軍事援助、實施嚴厲的制裁與出口管制，以即將俄國逐出國際組織。