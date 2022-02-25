WSJ：SEC要查馬斯克兄弟賣股是否涉內線交易

華爾街日報 (WSJ) 周四 (24 日) 引述知情人士報導，美國證券交易委員會 (SEC) 正在調查特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克與胞弟金巴爾 (Kimbal Musk) 近來的股票出售是否涉及內線交易。

消息傳出後，特斯拉股價周四盤中一度下跌，隨後在午盤回升，終場收漲 4.8% 至每股 800.77 美元。

根據報導，這項調查始於去年，在馬斯克開推特投票，詢問網友是否支持他出售特斯拉股份前一天，金巴爾便出售價值約 1.08 億美元的特斯拉股票，馬斯克在 11 月 6 日開啟推特投票後，特斯拉股價連日下跌。

據律師說法，監管機構想要釐清，在金巴爾 11 月 5 日進行交易前，馬斯克有沒有把即將發布推文以及自己售股的時機告訴金巴爾，或金巴爾是否透過其他方式得知馬斯克將發起投票，然後進行交易。

為了避免內線交易，企業高層與董事在買賣自家股票時，依據的是 10b5-1 交易計畫。監管文件顯示，自 2011 年以來，金巴爾已經揭露 40 多項交易訊息，但在 11 月 5 日向 SEC 提交的揭露文件中，並沒有顯示他當天的交易有按 10b5-1 計畫進行。

此外，金巴爾去年 2 月以每股約 852 美元價格，買出價值約 2500 萬美元的特斯拉持股，這筆交易的揭露文件，也沒有對是否依據 10b5-1 計畫進行說明。

根據監管文件，馬斯克是在去年 9 月 14 日提交自己的 10b5-1 計畫。

針對上述報導，SEC 和特斯拉發言人截稿前沒有回應評論請求。