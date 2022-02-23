取水合約爭議 特斯拉德國廠面臨「清算日」

如果環保組織在下周法院聽證會上對供水商的許可證挑戰成功，特斯拉 (TSLA-US) 工期拖延已久的德國廠將失去供水合約。

法蘭克福 Oder 行政法院將於 3 月 4 日審理當地團體提出的投訴，指稱勃蘭登堡環境部在向 Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) 公用事業公司授予許可證之前未進行充分檢查。

如果這些團體獲勝，WSE 表示，它必須取消與特斯拉的合同，並且將重新開始就工廠的取水地點進行談判，這可能會是個漫長的過程，而且不保證會有解決方案。

法院發言人表示，預計將在聽證會當天作出決定。特斯拉拒絕對此案發表評論。

隨著各項申請案批准程序進入最後階段，進一步的拖延將使該廠的運作再次受到影響。

馬斯克一直渴望建造這家工廠，這是他雄心壯志征服歐洲市場的關鍵，福斯汽車目前在歐洲市場電動車銷售占 25%，特斯拉則為 13%。

在建廠延誤後，馬斯克去年 10 月表示，希望在 12 月之前投入運作。該公司尚未進一步更新其時間表。

提出投訴的團體 Gruene Liga 和 Nabu 擔心特斯拉工廠每年需要 140 萬立方公尺的水，相當於一個 3 萬人城鎮的用水量，將會耗盡該地區的飲用水。

市政府經營的 WSE 本身也對供水表示擔憂。WSE 發言人 Sandra Ponetsky 表示，雖然特斯拉廠的用水量並不特別多，車程幾個小時外的 BASF 電池廠等其他工廠用水量更多；但該地的儲水量是有限的。

她說，「我們是一個水資源相對豐富的地區。」「但我們需要其他地區的幫助。哪個供應商有能力在這麼短的時間內從帽子裡變出這麼多水？」