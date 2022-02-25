俄軍全面進攻烏克蘭 美股震盪一大亮點：網路資安股

俄羅斯周四 (24 日) 全面入侵烏克蘭，美股震盪，雖然最終在美國宣布對俄羅斯實施第二波制裁後，投資人逢低入場，令四大指數逆轉收高，但網路資安股一路飆升的走勢成了罕見亮點。

烏俄衝突引發市場對網路攻擊的擔憂，尤其是針對關鍵基礎設施公司的攻擊。自上周以來，烏克蘭政府網站已 2 度遭受網路攻擊，美國將首次攻擊歸咎於俄國 (俄國否認)，並稱第二波攻擊料想也來自俄國。

在衝突升級的焦慮情緒中，以下網路資安股飆漲：Telos (TLS-US) 漲逾 20%、 周三甫公布財報的 Palo Alto Networks (PANW-US) 和 CrowdStrike (CRWD-US) 均大漲 13%，以及 Mandiant (MNDT-US) 上漲 12.3%。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 周二報告寫道，市場對網路攻擊的擔憂可望對該產業帶來 200 至 300 個基點的成長 (1 個基點等於 0.01%)。他曾表示該產業 2022 年率成長將達 20%。

他寫道：「隨著當前出現的網路攻擊水準明顯升高，我們認為，在這場市場動盪期間，網絡資安領域新增的成長優勢，以及處於有利地位的供應商應會成為科技投資者的重點領域。」