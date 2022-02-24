〈俄烏衝突〉台積電回測600元 單日市值蒸發逾5445億元、跌破16兆元

俄烏衝突升溫，美股周三重挫，受俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭動武消息空襲，台股今 (24) 日狂瀉 461 點，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 也持續落難，午盤後跌幅擴大，終場重挫 3.36%，收 604 元，回測 600 元關卡，市值跌破 16 兆元大關，單日市值蒸發超過 5445 億元、滑落至 15.66 兆元。

台積電日前公告將自集中市場買回 1387 張股票，截至昨 (23) 日已買回 1041 張持股，斥資約 6.59 億元，執行率達 75%，但本周外資大賣超過 4.2 萬張、且為連四賣，導致台積電股價持續下探。

台積電持續展現先進製程技術獨霸優勢，近期接連傳出接單利多消息，包括蘋果 (AAPL-US) 今年傳擬推 7 款 Mac 系列新品，其中逾半將採最新的 M2 晶片，且 iPhone 數據機與射頻晶片也將陸續採用自家設計晶片，台積電為其主要代工廠，持續大啖蘋單。

近期也傳因三星 4 奈米製程良率出包，高通 (QCOM-US) 已找上台積電代工生產新一代、加強版的旗艦手機晶片驍龍 (Snapdragon) 8 Gen 1 Plus；且繼 4 奈米重回台積電懷抱後，市場再傳高通明年採用 3 奈米製程的 AP(應用處理器)，也將全數轉單至台積電。

此外，據輝達 (NVDA-US) 最新財報也顯示，為確保 9 月推出的下一代顯卡 GeForce RTX 40 供貨無虞，截至去年第四季，輝達已花費 90 億美元的高額預付款確保台積電 5 奈米產能，今年第一季更將支付 17.9 億美元，總金額超過 100 億美元。

