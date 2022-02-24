〈財報〉eBay Q4獲利高於預期 但電商需求降 Q1黯淡 盤後挫近8%

eBay (EBAY-US) 周三 (23 日) 盤後公布第四季獲利略高於預期，但電商平台面臨需求減弱、競爭激烈和全球供應鏈中斷，第一季財測遜於華爾街預期，導致盤後一度重挫多達 11%。

近時確認，eBay 周三收低 1.02% 至每股 54.59 美元，盤後下挫 7.77%，報每股 50.35 美元。

Q1 財測關鍵數據

EPS：1.01 美元至 1.05 美元 vs. 1.08 美元 (FactSet 調查共識)

營收：介於年增 5%-7%，即 24.3 億美元至 24.8 億美元 vs. 26.1 億美元 (FactSet 調查共識)

隨著去年疫情期間，網購蓬勃發展，電商收穫豐厚利潤，但隨著疫苗接種率提高，大眾重返實體店購物，電商也面臨挑戰。

eBay 最大勁敵亞馬遜 (AMZN-US) 也預料第一季銷售將令人失望。

Q4 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查的共識)

EPS：不含一次性項目 1.05 美元 vs. 99 美分

營收：26.1 億美元 vs. 26.1 億美元

年度活躍買家：下降 9% 至 1.47 億人 vs. 1.56 億人

年度活躍賣家：下降 8% 至 1700 萬人

已經在努力應對活躍用戶下降的 EBay 預估，隨著投資增加，其利潤率恐承壓，該公司可能受到進一步打擊。

財務長 Stephen Priest 在財報後電話會議上表示：「隨著我們克服困難並加快投資步伐，第二季應該會是今年利潤率的低點。」

今年迄今，eBay 股價共下跌 18%，而 S&P 500 指數同期下跌 11%。