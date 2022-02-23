搶進植物性肉類替代品市場 卡夫亨氏是最新一家

熱狗可能是下一個進行植物改造的雜貨商品。卡夫亨氏 (Kraft Heinz)(KHC-US) 周二 (22 日) 宣布，它正與價值 15 億美元的智利新創公司 The Not Company 成立合資企業，該公司生產雞蛋、牛奶和肉類的植物替代品。

受此消息影響，卡夫亨氏股價周二收漲 5%。周三 (23 日) 早盤持平。

卡夫亨氏美國總裁 Carlos Abrams-Rivera 周三表示：「現在我們擁有由受信任品牌推出受喜愛產品的優勢，同時還提供植物性選擇。」

他說，「你可以開始考慮是買 Oscar Mayer 熱狗還是 Oscar Mayer Not 熱狗。」

卡夫亨氏正處於轉型期，其中包括改造其最知名的品牌，如 Oscar Mayer。一年半前，該公司公布了該品牌的總體規劃，包括新包裝、更簡單的成分清單和行銷計畫，重點是奠定其作為美國標誌性品牌的地位。該公司在 2018 年第 4 季和 2019 年第 2 季兩度減記其價值。

Abrams-Rivera 表示，合資企業的目標是讓植物性食品「民主化」，也就是模仿動物版本的味道和質地的肉類替代品，如 Beyond Meat (BYND-US) 和 Impossible Foods 製造的肉類替代品，但其成本仍然高於普通雞肉或牛肉。

根據 Abrams-Rivera 的說法，大約三分之一的美國人遵循彈性飲食，其中包括減少肉類攝食量，以支持更多的植物性食物。隨著越來越多消費者在飲食中添加肉類替代品，大型食品商追趕這波潮流。百事可樂 (PEP-US) 正與 Beyond 合作建立合資企業，以開發新的植物性零食和飲料。肉類加工巨頭泰森食品公司 (TSN-US) 擁有自己的植物替代品系列。

不過，有些人對植物替代品的長期效益存有疑慮。Beyond Meat 就是典型的代表，該公司股價在過去 12 個月下跌了 65%。由於雜貨店銷售成長放緩，華爾街分析師很大程度對該公司失去信心。