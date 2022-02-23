〈財報〉全球車廠四哥Stellantis去年財報告捷、財測亮眼 盤前漲逾6%

全球第四大汽車集團 Stellantis 周三（23 日）盤前公布 2021 會計年度全年亮眼財報，全年營收、淨利優於分析師預期，首次實現獲利，並給出 2022 年亮眼財測，當日盤前股價受消息激勵勁揚逾 6%。

Stellantis 預估今年北美與歐洲汽車銷售量將成長 3%，並表示基於經濟與新冠疫情狀況不變的情況下，將在 2022 會計年度實現調整後營益率成長達兩位數，以及實現正數自由現金流的目標。

根據 Stellantis 公布的財報，去年營收成長 14% 至 1,494 億美元，全年淨利成長近兩倍達 134 億歐元（約 150 億美元），均優於 FactSet 調查分析師預估的 1,484 億與 114 億歐元。該公司表示強勁的財報是為加速合併後綜效顯現的結果。

Stellantis 去年創造逾 60 億歐元的自由現金流，計劃支付 33 億歐元的普通股股利，相當於每股 1.05 歐元，此外，該公司將根據去年的業績向員工發放 19 億歐元的福利，較 2020 年成長 70%。

Stellantis 與其他競爭對手一樣，利潤率受到新車價格飆升與經銷商庫存數量稀少的提振，由於晶片荒導致車輛減產，汽車製造商大幅削減刺激消費者購買的折扣與其他經濟獎勵措施。該公司去年原本計劃生產約 170 萬輛汽車，但受到晶片荒影響削減 20%。

Stellantis 財務長 Richard Palmer 表示，去年從合併中獲得 32 億歐元的淨現金收入，有望在 2024 年實現 50 億歐元成本節約目標的 80%，Palmer 也說，原物料價格上漲仍是今年汽車製造業面臨的難題，將透過持續削減成本與漲價來抵銷影響。

至於俄烏衝突，Palmer 則說 Stellantis 與目前受到制裁的俄羅斯沒有直接接觸，並說在生產上有靈活性，有信心公司能處理俄羅斯危機。

義大利聯合商業銀行（Banca Intesa）分析師 Monica Bosio 表示，Stellantis 去年業績大大超過預期，而該公司公司對於 2022 年的財測是基於目前市場前景作出的保守評估，並認為雖然未來該公司在基本面上會面臨挑戰，但其強大的綜效能發揮作用。

Stellantis 執行長 Carlos Tavares 表示，此次優異的財報證明即使在不確定的市場環境下，Stellantis 仍有強勁實力。此外 Tavares 也預告下周將公布集團詳細的商業計畫。

截稿前，Stellantis(STLA-US) 公布去年財報後盤前大漲 6.08%，每股暫報 19.53 美元。