麥當勞擴大門市推植物肉漢堡McPlant試水溫 超越肉品股價聞訊勁揚逾5%

麥當勞周四（20 日）聲明表示將在下個月開始擴大與超越肉類（Beyond Meat）合作推出的 McPlant 漢堡測試，超越肉類股價聞訊開盤漲逾 5%、麥當勞漲近 1%。

麥當勞聲明表示，2 月 14 日開始將在舊金山灣區、達拉斯、福和市等地區約 600 家門市推出 McPlant 漢堡，進一步了解消費者對植物肉漢堡的潛在需求。McPlant 在去年 12 月開始試營運，當時只有 8 家門市販售。

麥當勞攜手超越肉類推出的 McPlant。(圖片來源：麥當勞)

麥當勞此舉顯示出對植物肉趨勢採謹慎策略的最新一步，儘管其他快餐連鎖店已經類似的植物肉餐點納入旗下菜單，例如餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）(QSR-US) 旗下漢堡王早在兩年前就推出植物肉的「不可能華堡」（Impossible Whopper），挑戰讓植物肉成為主流，但麥當勞仍再花更多時間試探消費者反應。

對超越肉類來說，更大規模的測試是一個巨大的契機，讓消費者對其植物肉產品加深印象，儘管這次的擴大推廣門市僅占麥當勞全美 14,000 家門市的一小部分。華爾街分析師們則看壞超越肉品表現，稱該公司正艱難應對競爭與銷售下滑危機。

不過超越肉類為麥當勞在今年擴大規模推出產品與其他餐點品項，去年 12 月特別從泰森食品 (TSN-US) 挖角工作 30 年、負責禽類和麥當勞業務的 Doug Ramsey 擔任公司營運長（COO），在超越肉類團隊中，Ramsey 負責與麥當勞的供應業務。

去年 2 月超越肉類與麥當勞簽署為期三年的合作協議，麥當勞已開始在瑞典、丹麥、奧地利、荷蘭、英國等海外市場銷售 McPlant 漢堡。

截稿前，麥當勞擴大門市測試 McPlant 漢堡消息傳開後，超越肉類 (BYND-US) 開盤勁揚 5.14%，每股暫報 66.45 美元，麥當勞 (MCD-US) 略漲 0.79%，每股暫報 257.23 美元。