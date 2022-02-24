〈美股熱門股〉勞氏Q4財報、財測俱佳 分析師升評上調目標價

居家裝修零售商勞氏（Lowe "s）周三盤前公布優於預期的第四季財報，並上調 2022 會計年度財測，獲華爾街分析師青睞升評並上調目標價，盤中股價漲逾 3%。

勞氏第四季營收報 213.4 億美元，經調整後每股獲利報 1.78 美元，均優於分析師預估的 209 億與 1.71 美元。此外，該公司上調今年財測，預估全年營收將介在 970 億至 990 億美元之間、全年每股獲利介在 13.10 至 13.60 美元之間，高於先前預估的 970 億與 12.94 美元。

此外，勞氏第四季同店銷售成長 5.1%，並指出家庭裝修專業人士的銷售額在上季也成長 23%，該客戶群為勞氏穩健與高獲利的客戶。

富國銀行分析師表示，勞氏第四季財報「穩健但不完美」，不過補充說該公司在 2022 會計年度有望實現良好的同店銷售成長且息稅前利潤（EBIT）也有望增加，給予該股「優於大盤」（Overweight）評等，目標價訂為每股 295 美元。

接受 FactSet 調查的分析師也給予該股「優於大盤」評等，平均目標價訂為每股 279.75 美元。

在勞氏公布財報前，其競爭對手家得寶（Home Depot）第四季營收、獲利雖優於預期，但毛利率有所下滑，而且財測也未能引起投資人興趣，周二股價一度跌近 9%。

兩家公司上季財報表現皆亮眼，但財測方面家得寶略為保守，因此影響兩家公司股票在業績公布時呈兩樣情，勞氏的財測更能讓緊張不安的投資人放心。

雖然家得寶的財測最終仍有希望證明是保守預估，但投資人仍相信，即使疫在情的威脅下可能會影響銷售，但居家裝修產業將繼續保持強勁。

截稿前，勞氏 (LOW-US) 盤中上漲 3.12%，每股暫報 221.34 美元，家得寶 (HD-US) 盤中下跌 1.73%，每股暫報 310.71 美元。