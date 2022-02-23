〈美股早盤〉歐美制裁不如市場預期嚴厲 四大指數齊揚 道指漲逾200點

隨歐美接連對俄羅斯祭出制裁，但制裁措施不如市場先前預估嚴厲，投資人不認為會對市場造成過度破壞，美股周三（23 日）四大指數齊揚。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或 0.60%，那斯達克綜合指數上漲 0.89%，標普 500 指數從前一日落入修正區後反彈上漲 0.70%，費城半導體指數漲近 2%。

有市場人士分析，西方國家之所以沒有實施更嚴厲的制裁，目的是保留底牌嚇阻俄羅斯入侵烏克蘭，不過如果局勢再度惡化，能源等多種商品價格可能飆升，而利率會因通膨升溫而不得不上調。

俄羅斯本周稍早承認東烏克蘭兩共和國為獨立實體後，昨（22 日）宣布已和頓內茨克 (Donetsk) 與盧甘斯克 (Lugansk) 人民共和國建立外交關係，將全面發展與兩國的合作關係。

另一方面，烏克蘭資深安全官員 Oleksiy Danilov 周三表示，烏克蘭全國將進入緊急狀態，實施特殊限制，以在擔心俄羅斯入侵之際仍能保持國家平靜並保護其經濟。雖然烏克蘭已採取一系列包括徵募預備役人員等措施，以應對俄羅斯可能發動的軍事攻勢，但 Danilov 重申，烏克蘭尚未進入總動員狀態。

由於歐美兩國對俄羅斯第一波制裁似乎不太可能擾亂石油供應，國際油價周三從前一日觸及的 7 年高點回落，截稿前，西德州原油下跌 0.32%，至每桶 91.62 美元，布蘭特原油下跌 0.22%，至每桶 96.63 美元。

雖然俄羅斯與烏克蘭危機有所進展，但投資人已開始拋售避險資產，美國 10 年公債殖利率上漲至 1.9700%，黃金價格下跌 0.27% 至每盎司 1,902.20 美元。

歐洲方面，歐元區 1 月的通膨率仍居高不下，CPI 年增率為 5.1%，月增率為 0.3%，增加歐洲央行（ECB）收緊包括購債等貨幣政策的壓力。ECB 將於 3 月召開下次貨幣政策會議，外界普遍預計 ECB 將發出在第三季結束購債的訊號，為年底前升息打開大門。

截至台北時間周三（23 日）22 時許：

道瓊工業指數上漲 202.23 點或 0.60%，暫報 35,798.84 點

那斯達克綜合指數上漲 119.49 點或 0.89%，暫報 13,501.00 點

標普 500 指數上漲 30.14 點或 0.70%，暫報 4,334.90 點

費半上漲 62.55 點或 1.86%，暫報 3,418.62 點

台積電 ADR 上漲 1.55% 至每股 118.72 美元

10 年期美債殖利率上升至 1.9700%

紐約輕原油下跌 0.32% 至每桶 91.62 美元

布蘭特原油下跌 0.22% 至每桶 96.63 美元

黃金下跌 0.27% 至每盎司 1,902.20 美元

美元指數下跌至 95.90

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

勞氏 (LOW-US) 早盤上漲 3.15%，至每股 221.34 美元

居家裝修零售商勞氏（Lowe "s）盤前公布第四季亮眼財報，上季營收報 213.4 億美元、經調整後每股獲利報 1.78 美元，均優於市場預估的 209 億與 1.17 美元。此外該公司也上調 2022 會計年度財測，預估全年每股獲利將介在 13.10 至 13.60 美元之間，營收介在 970 億至 990 億美元之間，皆高於公司先前預估的 12.94 與 970 億美元。

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 9.22%，至每股 8.45 美元

維珍銀河（Virgin Galactic）第四季虧損自去年同期的 1.04 億美元，收斂至 8,100 萬美元，每股虧損自去年的 0.44 美元縮小至 0.31 美元，優於分析師預估的每股虧 0.35 美元。此外，該公司截至第四季持有現金 9.31 億美元，優於去年同期的 6.79 億美元。

Palo Alto Networks(PANW-US) 早盤上漲 6.01%，至每股 504.10 美元

資安軟體公司 Palo Alto Networks 公布 2022 會計年度第二季財報表現出色，總營收年增 30% 至 13 億美元，經調整後每股獲利報 1.74 美元，優於分析師預估的 0.09 美元，並給出樂觀財測，預估第三季營收將成長 25% 至 27%，介在 13.45 億至 13.65 億美元之間，經調整後每股獲利介在 1.65 至 1.68 美元之間；全年營收將成長 27% 至 29%，介在 54.25 億至 54.75 億美元之間，經調整後每股獲利介在 7.23 至 7.30 美元之間。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Truist 資深全球宏觀策略師 Eylem Senyuz 表示，雖然不確定性依然存在，但以史為鑒，軍事 / 危機事件往往會引發市場波動，通常導致股市暫時走跌，除非該事件使經濟衰推，否則股市最後一般會反彈。

瑞士信貸高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，西方國家制裁力度比投資人預估的還要輕，這在一定程度上有助緩解市場緊張情緒，除石油和大宗商品等一些關鍵資產外，風險偏好有限。

Oanda 分析師 Ed Moya 表示，隨著能源成本飆升，傳導的風險將完全加劇通膨壓力，讓新冠疫情後的經濟復甦在很大程度上偏離軌道，此外，地緣政治風險恐怕會造成經濟成長周期放緩，很有可能消除 Fed 在 3 月 16 日聯邦公開市場委員會決定升息 50 個基點的風險。