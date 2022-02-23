大摩：市場已經消化俄烏衝突消息 一旦緩和有望反彈5%

據報導，大摩 (Morgan Stanley) 的一份報告指出，即使俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢升溫，美股也已經消化了大部分的壞消息。一旦出現俄烏局勢緩和的跡象，股市就有可能快速反彈 5%。

以大摩首席美股策略師 Mike Wilson 為首的團隊在週二 (22 日) 發布的一份研究報告中表示，儘管烏俄局勢的不確定性非常高，但是市場已經做出了相應的調整。因此，任何狀況緩解的跡象，都可能給市場帶來好消息。

「如果我們得到一些俄烏緊張局勢緩和的跡象，那麼股市快速上漲 5% 並非不可能。」報告中說道。

隨著烏克蘭邊境緊張局勢升溫，投資人持續湧入美國公債並拋售股票，試圖對沖可能出現的情況。

報告指出，由於目前也處在經濟成長放緩和美聯準會 (Fed) 將收緊貨幣政策的環境中，因此並非所有的價格走勢都要歸咎於俄烏緊張局勢。

分析師表示，一旦 Fed 在 3 月份開始升息，投資者回歸基本面就很重要，這也將會是未來幾個月股市回報的主要驅動力。報告中也表示，獲利增長將在未來產生重大影響，並且銷售額和營業利潤率也是股票回報的重要決定因素。

高盛集團 (Goldman Sachs 日前則是表示，如果俄烏爆發衝突，將會進一步推高地緣政治風險溢價，標普 500 指數可能因為衝突升溫而再跌 6.2%，若是降溫則可能上漲 5.6%。那斯達克指數則是可能下跌 9.6%，反之則有 8.6% 的上漲空間。