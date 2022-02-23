〈俄烏衝突〉記憶體惰性氣體供給受阻 助推NAND Flash價格漲勢

記憶體大廠美光 (MU-US) 小部分惰性氣體 (氖氣等) 供應來自烏克蘭，由於其為 DRAM 與 NAND Flash 微影製程的關鍵原料，業界人士預期，若部分供應遭俄烏戰火中斷，產出恐受阻，隨著 DRAM 與 NAND Flash 第二季合約價可望同步反轉向上之際，將助力價格漲勢。

相關記憶體廠如南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)，及模組廠威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW)、宇瞻 (8271-TW) 等，營運都將因此受惠。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 周二 (22 日) 受訪時表示，美光有一小部分惰性氣體 (如氖) 來自烏克蘭，目前看來惰性氣體供應鏈處於合理狀態，現階段有大量庫存及多元供應來源，但正緊盯局勢發展。

據外媒報導，俄國若對烏克蘭動武，恐將阻礙氖、氪、氙等惰性氣體供給，皆為晶片生產關鍵原料。目前記憶體業者握有 6 至 8 周關鍵氣體庫存、高於正常值的 4 周，但這些氣體供給極度仰賴烏克蘭，要是戰火中斷輸出，半導體生產將受衝擊。

受到鎧俠、威騰 3D NAND Flash 工廠原料汙染問題持續延燒，第二季 NAND Flash 供應缺口放大狀況短期難解，將助推價格漲勢，業者看好，第二季 DRAM 與 NAND Flash 合約價將同步反轉向上。

