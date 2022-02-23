高盛：氫能發電未來市場可望達到1兆美元

高盛表示，氫氣在任何向淨零排放過渡的過程中都可以發揮重要作用，它的發電量可能會發展成為每年價值超過 1 兆美元的市場。

該行歐洲、中東和非洲地區商品股權業務部門負責人 Michele DellaVigna 表示，「如果想實現淨零排放，不可能僅靠再生能源來做到這一點。」「我們需要一種能夠扮演如今天然氣角色的東西，尤其要因應季節性和間歇性進行調整，那就是氫氣。」

氫氣的應用範圍廣泛，可以部署在廣泛的產業中。

DellaVigna 說，「它是個非常強大的元素。」「可以用於重型運輸，可以用於供暖，還可以用於重工業。」

他認為，關鍵是「在不排放二氧化碳的情況下生產它。這就是為什麼我們談論綠色產業，我們談論藍色氫。」

氫被國際能源署 (IEA) 描述為「一種多功能的能源載具」，可以經由多種方式生產。其中一種是使用電解法，用電流將水分解成氧氣和氫氣。

如果這個過程中使用的電力來自風能或太陽能等再生能源，那麼有些人就稱之為綠色或再生氫。

藍色氫氣是指使用石化天然氣生產的氫氣，在捕獲和儲存二氧化碳排放時產出。關於藍色氫在脫碳中的角色一直存在激烈的爭論。

DellaVigna 說，「無論是電解還是碳捕獲，我們都需要以潔淨的方式產生氫氣。」「一旦擁有它，我認為就有了一個解決方案，有朝一日，它可能會占全球能源市場至少 15%，這意味著它的市場每年將超過 1 兆美元。」

高盛本月稍早發布的報告認為，在最樂觀的假設下，到 2050 年，氫能發電的總潛在市場有可能達到 1 兆美元以上，而目前約為 1250 億美元。

雖然有些人對氫的潛力感到興奮，但目前絕大多數的發電都是靠化石燃料。然而，正在努力解決這個問題。