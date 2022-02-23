〈俄烏衝突〉南韓惰氣進口高度仰賴俄烏兩國 半導體業界出現緊張情緒

俄羅斯總統蒲亭決定派遣「維和部隊」，導致烏克蘭局勢進入重大局面。而南韓半導體產業的惰氣進口，有相當程度倚賴俄、烏兩國，引起該國業界緊張。不過 SK 海力士社長於日前表示「有確保大量庫存，應該不必過度擔心。」

根據南韓貿易協會的統計數據，2021 全年南韓和烏克蘭之間的貿易規模達 9 億美元，雖然烏克蘭只排在第 68 名，但是南韓科技產業的半導體製程當中，重要原料的氖、氪、氙等氣體大多是從俄、烏兩國進口，且比重較高的更多達一半水準。

為此，俄烏衝突若陷入戰爭狀態，南韓擔憂該國的三星電子和 SK 海力士等相關產業，有可能在生產方面遭受影響。

南韓 2021 年從俄、烏兩國進口的氖，比重分別為 5.3% 和 23%。氖在空氣中的體積只有 18.2ppm、屬稀有氣體，也是準分子雷射氣體的原材料之一，而矽晶圓在光刻製程當中需使用到準分子雷射氣體。

南韓浦項鋼鐵光陽廠的氧氣工廠，在上個月剛完成氖氣生產的設備安裝，氖氣的出貨作業也才剛展開，預估在下半年之前可供應南韓國內 16% 的需求量，但是在初期階段仍須仰賴自烏克蘭進口的氖氣。

另外半導體的蝕刻製程需使用到氪，南韓 2021 年的進口總量當中，有高達 30.7% 的比例是來自烏克蘭、比重最高，另有 17.5% 是從俄國進口。

氙氣方面，南韓 2021 年自烏、俄兩國進口的比重分別達 17.8% 和 9.2%。

日本於 2019 年實施嚴格的半導體原料出口管制，在那之後，南韓半導體產業就持續推動供應鏈的多元化，因此有看法認為此次俄烏衝突對南韓造成的影響有限。SK 海力士社長李錫熙於 2 月 16 日，在南韓產業通商資源部主辦的「半導體投資振興懇談會」上表示，「已確保大量庫存。有做好相當準備，應該不必過度擔心。」

不過市場上似乎也瀰漫著「現在就感到放心，似乎還為時過早」的氛圍。NH 投資證券研究員於 2 月 21 日的報告中提到，在 2014 年至 2015 年的烏克蘭危機期間，使用於半導體生產的氖氣行情曾經漲到每立方公尺 3500 美元、是以往的 10 倍以上；預料俄烏衝突將對半導體原料供給帶來衝擊。