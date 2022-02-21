本週操盤筆記：Fed票委發表談話、Markit主要經濟體PMI、美國1月PCE等經濟數據

美股週一 (21 日) 因華盛頓總統誕辰紀念日，休市一天。本週焦點國際財經大事包含：美國聯準會 (Fed) 多位官員發表談話、歐美主要經濟體 Markit PMI、美國 PCE 物價指數等重要經濟數據等，股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 的最新財報也將登場，除了財報與經濟數據外，市場也將繼續關注俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢。

本週操盤筆記 (0221-0226)

1.Fed 官員與投票委員發言

本週將有多名 Fed 官員與 FOMC 投票委員發表談話，包含擔任永久票委的 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 和鮑曼 (Michelle Bowman)，以及擔任 2022 年票委的克里夫蘭分行主席梅斯特 (Loretta Mester)。

其他同樣在本週發表談話的 Fed 官員，還有達拉斯分行臨時主席 Meredith Black、亞特蘭大分行主席波斯提 (Raphael Bostic)、里奇蒙分行主席巴爾金 (Tom Barkin) 和舊金山分行主席戴莉 (Mary Daly)。

Fed 上週公布 1 月會議紀要時，釋出 3 月升息的強烈訊號，但未明確指出縮表時程，僅稱若通膨未能獲得控制，將實施大幅縮表。隨著下月升息幾乎已成定局，市場繼續關注官員與票委們對於升息幅度與速度的看法。

2.Markit 主要經濟體 PMI

調研機構 IHS Markit 週一起陸續公布主要經濟體 2 月採購經理人指數 (PMI) 初值，包含歐元區、德國、法國、英國和美國。

其中，市場預期美國 2 月製造業 PMI 初值將小幅上揚至 56，服務業 PMI 料自 1 月的 51.2 升至 53。本次報告將反映美國經濟自 Omicron 影響中復甦的情況，另外，在歐洲多國政府陸續解除防疫限制之下，市場也將透過本次報告，觀察歐洲國家製造業與服務業的體質強弱。

3. 美國 1 月 PCE、耐用品訂單等經濟數據

美國將在本週公布多項經濟數據，最大亮點莫過於 Fed 最關注的通膨指標，即 PCE 物價指數，市場普遍預計，美國 1 月 PCE 物價指數將繼續上升，年增率估增至 6%，月增率增至 0.6%。

其他重要經濟數據還包含耐用品訂單初值、個人支出與收入、密大消費者信心指數終值、房價指數以及美國 Q4 實質 GDP 季增年率修訂值。

4. 波克夏、阿里巴巴等美股財報

包含波克夏 (BRKA-US) 在內，家得寶 (HD-US)、梅西百貨 (M-US)、維珍銀河 (SPCE-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、莫德納 (MRNA-US)、戴爾 (DELL-US) 以及前身為 Square 的 Block(SQ-US) 等重點財報都將陸續登場。

5. 俄烏局勢

俄烏危機越演越烈，市場密切關注最新走向。白宮週六 (19 日) 再度警告，俄羅斯可能隨時對烏克蘭發動攻擊，並稱美國總統拜登將在週日召開國家安全會議，以商討當前局勢。

針對俄羅斯的撤軍說法，美國與北約國家並不買單，甚至指控俄軍兵力不減反增，俄羅斯方面則以結束軍演與撤軍需要時間為由，表明暫時不會將全數軍力撤離烏克蘭邊境。

美國國務卿布林肯上週赴聯合國安理會發表談話，宣布下週將與俄羅斯外交部長 Sergie Lavrov) 會面，前提是俄羅斯未進一步入侵烏克蘭，俄羅斯方面也同意進行對談，市場將關注後續談話狀況。