華爾街狼王伊坎：Fed的印鈔派對將因無法控制通膨而糟糕退場

對沖基金大佬、素有華爾街狼王之稱的卡爾伊坎 (Carl Icahn) 預測，熾熱的通膨將會給市場帶來麻煩，因為政府根本無法控制物價的上漲，他認為聯準會 (Fed) 的印鈔政策將以相對糟糕的情況退場。

伊坎在接受採訪時表示，印鈔派對的結局並不愉快。儘管他認為美股的熱潮不會在短期之內結束，但是如今的變數太多，難以預測下一次的熊市會在什麼時候出現。

伊坎指出，Fed 唯一能控制的就是自身的政策。為了應對高通膨，Fed 正在縮減疫情期間的貨幣政策，並有望最早在 3 月升息。伊坎說：「不能只是繼續推出資金，因為金錢肯定會像其他東西一樣失去價值。我認為這是高中的經濟學入門。」他認為大量印鈔的主要後果，就是嚴重的通貨膨脹。

儘管如此，伊坎並沒有完全歸咎於 Fed，他稱讚了 Fed 前主席 Paul Volcker 在 1970 年代後期為對抗高通膨所做出的努力，並讚揚了 Fed 過去幾年在拯救經濟方面做得相當好。

他指出，主要的問題在於，接下來的 3 到 4 年裡，也許更早，就會看到這整個事情以某種方式達到尾聲，而且不會是一個很好的結果。

賓州大學華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 是知名的大多頭，但他預測，今年 Fed 將升息四次，這是「股市尚未完全反映的風險」。他並預估，大型科技股為主的那斯達克 100 指數將從 11 月高點回跌 20%、落入熊市或空頭市場。西格爾說：「我不認為痛苦已經結束。」