俄羅斯與白俄羅斯啟動聯合軍演 冷戰來最大規模 白宮批局勢升級

在烏克蘭邊境集結部隊的緊張局勢高張之際，俄羅斯周四 (10 日) 開始與鄰國白俄羅斯進行為期 10 天的軍事演習。

白宮周三 (9 日) 表示，它認為軍事演習「肯定更像是升級而不是緩和的行動」。

北約表示，據信約有 3 萬名俄羅斯士兵在白俄羅斯參加演習，這是自冷戰以來俄羅斯在白俄羅斯進行的最大規模軍事部署。

俄羅斯表示，這些演習主要是為了練習擊退「外部侵略」的方法，普遍被認為這是俄羅斯展示實力的方式。目前約有 10 萬俄羅斯軍隊駐紮在俄羅斯與烏克蘭邊境沿線。

俄羅國防部表示，這個稱為「盟軍決心 2022」(Allied Resolve 2022) 的聯合軍事演習將持續到 2 月 20 日，其明確目標是測試白俄羅斯和俄羅斯在「在防禦行動中壓制和擊退外部侵略，以及打擊恐怖主義和保護盟國利益」方面的準備情況。

「盟國」是指由俄羅斯和白俄羅斯組成的超國家組織，其宗旨在深化兩國在多個領域的聯繫和融合。

俄羅斯國防部並未透露有多少部隊參加演習，其中第一階段「戰備」階段已於 1 月初開始，「活躍階段」定周四開始。演習將在白俄羅斯的西部和南部與波蘭接壤的邊界；白俄羅斯西部和北部分別與波羅的海國家立陶宛和拉脫維亞相鄰，南部則與烏克蘭接壤。

白俄羅斯總統 Alexander Lukashenko 公開表示，鑑於北約部隊駐紮在波羅的海和波蘭，這次演習是讓俄羅斯和白俄羅斯軍隊做好準備，以應對源自歐洲的可能軍事對抗。