半導體材料商ADEKA來台設廠 將生產5奈米以下導線

日商 ADEKA(艾迪科) 週四 (17 日) 宣布，在台灣投資 25 億日圓蓋新工廠，將生產晶片上頭的配線材料，預料導線寬度低於 5 奈米，將用在比 5 奈米還更為先進的晶片製程。

目前全球預料只有 5 家企業有能力生產 5 奈米水準導線。

ADEDA 在台灣設有子公司「台灣艾迪科精密化學股份有限公司』。新工廠將落腳台南安平，預計 2022 年 8 月動工，2024 年 4 月開始營運。

根據《日本經濟新聞》週四 (17 日) 報導，台灣目前有台積電 (2330-TW) 等企業具備最先進的 5 奈米製程量產能力。而 ADEKA 則是首度在台灣設廠生產半導體材料，該公司看準今後晶片製造的細微化需求。

近來陸續有幾家日本企業在台灣設廠生產半導體材料。例如半導體封裝材料全球市占第一的住友培科 (Sumitomo Bakelite)，2021 年 11 月宣布在高雄蓋新廠房，投資規模 33 億日圓，預定於 2022 年 3 月動工， 2023 上半年投入生產，台灣子公司目前每月 700 公噸的產能也將增加到 1400 公噸。住友培科的半導體封裝材料在台灣的市占率高達 7 成。

此外，矽晶圓大廠的 SUMCO 也決定投資約 1150 億日圓，在台灣蓋全新的矽晶圓工廠。