台積電熊本廠將新增製程與產能 Denso取得逾10%股權

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日與 Sony、電裝株式會社 (Denso) 共同宣布，電裝株式會社將投資台積電日本熊本晶圓製造子公司 JASM 少數股權，透過投資 3.5 億美元，電裝株式會社將取得台積電日本熊本晶圓製造子公司 JASM 超過 10% 股權；台積電並宣布，JASM 將增加 12/16 奈米製程，月產能也將由 4.5 萬片提升至 5.5 萬片。

台積電日本 JASM 晶圓廠將在今年開始興建，2024 年底前開始生產，為滿足市場需求，除先前宣布的 22/28 奈米製程，也將進一步提供 12/16 奈米鰭式場效製程，產能也將同步增加。

台積電表示，隨著產能提升，並在日本政府大力支持，JASM 熊本廠資本支出約 86 億美元，此晶圓廠預計將直接創造約 1700 個高科技專業工作機會。

台積電總裁魏哲家表示，非常高興電裝株式會社投資 JASM，以在未來的運輸科技領域共同實現新的創新，不僅藉由 JASM 支持市場對特殊製程技術持續增加需求，也能與日本頂尖半導體人才，一同為全球半導體產業生態系統的發展做出貢獻。

電裝株式會社總裁暨執行長 Koji Arima 表示，隨著自動駕駛和電動化等移動技術的發展，半導體在汽車產業變得越來越重要。透過這樣的合作夥伴關係，將對半導體中期至長期的穩定供應及汽車產業做出貢獻。