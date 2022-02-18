〈商品報價〉BDI回落至一周低點、中國促礦商釋放過高庫存 鐵礦砂下挫6%

海岬型、巴拿馬船運價持續回落，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (17 日) 下跌 10 點，或 0.53% 至 1886 點，來到一周低點。此外，中國官方進行聯合調查後，要求部分鐵礦砂貿易商釋放過高庫存、盡快恢復至合理水準，鐵礦砂價格應聲下挫 6%。

因交易量減少，海岬型船運價指數 (BCI) 續挫 29 點，或 1.96% 至 1447 點，連續第 5 個交易日收黑；平均日租金下降 239 美元至 12000 美元。

船舶經紀商 Fearnleys 表示，海岬型指數的平均收益趨於平緩，因西澳、中國和巴西等運輸量較大的航線未能達到預期的貿易量，其中巴西礦商正面臨先前暴雨所導致的生產問題及運輸延誤。

Fearnleys 還指出，隨著俄羅斯與烏克蘭的緊張情勢升溫，市場劇烈波動，而印尼 - 印度航線對煤炭運輸需求強勁。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 回落 10 點至 2365 點，跌幅 0.42%；平均日租金減少 86 美元至 21288 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上揚 6 點，或 0.26% 至 2326 點。

鐵礦砂部分，中國加大力度打炒，使市場情緒降溫，天津港進口價重挫 6.88% 至 130.65 美元；連續月紐約鐵礦石回跌 5.91% 至 131.9 美元。

路透報導，中國監管單位赴青島展開聯合考察之後，17 日告誡部分鐵礦砂貿易企業，要求釋放過高庫存、盡快恢復至合理水準，並指出近來將推出的新一輪刺激措施，給投機者炒作哄抬大宗商品的機會。