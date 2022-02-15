鐵礦砂暴跌10% 北京出手抑制價格

大連鐵礦砂期貨 15 日觸及跌停，新加坡鐵礦砂期貨盤中暴跌 10%，連續第三天走低，原因是北京當局出手抑制價格，告誡部分鐵礦砂貿易業者不得發布虛假消息、哄抬價格。

大連商品交易所鐵礦砂期貨主力合約觸及跌停，15 日收盤跌幅深達 9.98%，報每噸人民幣 699 元，為去年 5 月 20 日以來最大跌幅。新加坡商品交易所鐵礦砂期貨價格 15 日盤中重摔 10.6% 至每噸 132.75 美元，連續第三天走低。

針對近期鐵礦砂價格異常波動等情況，中國市場監管總局價監競爭局、國家發展改革委價格司、證監會期貨部 15 日召開跨部會會議，了解鐵礦砂貿易企業港口庫存變化、參與鐵礦石期現貨交易等情況，告誡相關企業不得發布虛假價格訊息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格。

北京當局高度關注鐵礦砂價格變化，將進一步採取有效措施，切實維護市場正常秩序。

路透報導，消息人士透露，發改委與市場監管機關 17 日上午將在青島舉行所謂的「提醒與告誡」會議，與會業者包括唐山海馳等五家大陸鐵礦砂貿易商，以及嘉能可、Mercuria、伊藤忠商事等外國貿易商，以確保市場穩定。

唐山海馳一位張姓銷售經理證實公司已收到通知，並表示總經理將出席這場會議，當局並要求唐山海馳提交一些數據。

另一名不願具名的 Mercuria 鐵礦砂貿易部聯繫人則指出，發改委要求參與業者提供中國港口鐵礦砂庫存資料，以及近期現貨和期貨市場交易詳細資料。