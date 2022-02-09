中國官方重啟打壓大宗商品行動 鐵礦砂價格周三回落

中國官方重新啟動了遏制大宗商品市場的行動，力圖在採取措施刺激經濟的同時，努力防止原物料價格過熱。

首要目標是煤炭和鐵礦砂，特別是近幾周由低點快速飆漲的鐵礦砂價格。

當地媒體報導，近日國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合約談有關鐵礦砂資訊企業，要求提供發布信息的事實來源，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假價格信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。

消息面很快打擊了周三 (9 日) 的報價。截至 9 日中午收盤，中國鐵礦砂主力合約跌逾 5%，收報每噸 785 元人民幣。本周二，鐵礦砂期貨一度創下去年 8 月以來的新高。與此同時，新加坡鐵礦砂期貨也有所回落，價格下跌 3% 至每噸 143.85 美元。

這是發改委近幾周來，第二次干預鐵礦砂市場，並且其之前還連續發文，意圖控制煤炭價格，政府不想看到去年秋季出現的空前電力危機重演。

春節假期前，國家發展改革委 1 月 28 日發布消息稱，近期，鐵礦石市場價格大幅上漲，期間多次出現異常波動。有關方面分析認為，當前鐵礦石市場供需總體穩定，國內庫存處於多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。