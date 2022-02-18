英特爾舉辦投資者大會 估今年營收成長約2%然後加速攀升

英特爾投資者大會周四 (17 日) 在舊金山登場，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 預估今年營收成長率將近 2%，優於華爾街預期，季辛格並表示，2023 年和 2024 年營收會加速成長，英特爾將是華爾街「下一個絕佳的成長題材」。

英特爾預估 2022 年營收將為 760 億美元，代表成長率接近 2%，分析師對今年的營收成長預估是 1%。

英特爾並預測，2023 年和 2024 年的營收成長率將為「中間偏高的個位數百分比」，等到「投資期」結束後，2025 年和 2026 年「投資期」的營收成長率將上升到 10-12%。分析師對 2023 年和 2024 年的成長率預估分別是 3% 和 8%。

季辛格說：「英特爾的轉型火車，已經啟程了。」

英特爾 2022 年營收成長率預測優於華爾街預期。(圖: AFP)

英特爾在 1 月底公布上季財報時，曾表示將在 2 月投資者大會中公布全年展望。英特爾當時僅公布第 1 季財測，在擴廠打壓下，毛利率預估值不如華爾街所料，盤後股價應聲挫跌。

根據英特爾財務長周四公布更詳細的預估，今年調整後每股盈餘 3.5 美元、毛利率 52%，現金流量負 10 億到負 20 億美元。分析師在投資者大會前的預測為每股盈餘 3.42 美元。

各項業務展望

季辛格對六大事業部門抱持樂觀展望：核心 PC 處理器市場直到 2026 年都將保持個位數成長；資料中心成長率將在 2026 年之前從個位數提高到超過 10%；網路和前端運算市場直到 2026 年有望保持 15% 上下的增速；持續推動 Mobileye 上市。

他預估顯卡和運算市場加速擴張，今年營收將跨越 10 億美元，並在 2026 年接近 100 億美元。該業務 2021 年營收為 7 億美元。

針對晶圓代工，季辛格認為 2026 年之前將有顯著的成長，新併購的高塔半導體 (TSEM-US) 有助英特爾加速拓展代工市場，預估晶圓代工業務將在 2026 年以前交出偏高個位數成長。

然而投資人似乎還在觀望英特爾轉型計畫，該股過去一年來下跌 23%，遜於費半指數其他晶片股的表現。

英特爾股價周四收低 1.37% 至每股 47.57 美元，跌幅小於其他晶片股。投資者大會展開後，盤後股價續跌 1.2%。