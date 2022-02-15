今年PC銷量下降 花旗維持英特爾「中性」評級和目標價55美元不變

花旗分析師 Christopher Danely 重申英特爾 (INTC-US) 的「中性」評級，目標價 55 美元。

花旗在給投資人的報告中表示，仍高度依賴個人電腦 (PC) 和筆記型電腦 (NB) 市場的英特爾正面臨一個「危險訊號」，即 1 月 NB 出貨量大幅下降，這主要是由於供應端受限制。該行還預計 2022 年 PC 銷量將會下降。

Christopher Danely 之前給予英特爾「中性」評級，目標價 55 美元。Danely 指出，1 月 NB 出貨量環比下降 24%，高於此前預期的 16% 降幅。

Danely 在報告中指出，「我們認為這是另一個危險訊號，之前英特爾在財報電話會議上表示，NB 終端市場庫存將出現修正。」「我們預計 2022 年 PC 銷量將會降溫，因為在連續 2 年 2 位數成長後，PC 銷量將回歸均值，因此我們重申對英特爾的『中性』評級。」

周二 (15 日) 稍早，英特爾和 Tower 半導體宣布了一項最終協議，根據該協議，英特爾將以每股 53 美元的現金收購 Tower 半導體，相當於收購總值約 54 億美元。英特爾將把該公司整合入其晶圓代工業務部門，加速推進其 IDM 2.0 戰略。

英特爾盤前上漲 1.26% 至 48.18 美元。