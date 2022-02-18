〈紐約匯市〉 美咬定俄國恐數日內攻擊烏克蘭 日圓、瑞郎升 美元持平

美元兌一籃子主要貨幣周四 (17 日) 大致持平，投資人擔心俄烏緊張局勢升高對全球經濟的潛在影響，避險的日圓和瑞士法郎兌美元升至兩周高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 大致持平，報 95.8090。

美元兌日圓下滑至 114.845 日圓，美元兌瑞郎貶至 0.9189 瑞郎，皆創 2 月初以來最低。

西聯商業匯款分析師 Joe Manimbo 說：「避險資產表現突出，因為地緣政治的發展，打壓了透過外交協議扭轉軍事行動的希望。」

烏克蘭軍隊和親俄分離份子周四傳出在烏克蘭東部駁火，美國總統拜登表示，眼前每一個跡象都顯示俄羅斯計劃在幾天內入侵烏克蘭，正在找藉口合理化自己的行動。

俄羅斯指責美國讓緊張局勢加劇，並透過一封措辭強硬的信件指控華府忽視俄國的維安需求，俄羅斯將實施某種軍事技術措施。

對俄羅斯可能發動軍事攻擊的擔憂，使美股大幅下滑，美國公債則上漲。

俄烏衝突暫時取代聯準會 (Fed) 最快將在 3 月緊縮貨幣政策，目前市場對 Fed 3 月升息幅度仍有不同看法，但較有可能的情境是升息 25 個基點 (1 碼)。利率期貨市場預估 3 月升息 2 碼的機率，已從上周公布消費者物價指數(CPI) 後的 70%，到周四降為 37%。

這代表即使 Fed 立場轉鷹，美元仍保持不變。凱投宏觀市場經濟學家 Jonathan Peterson 說：「我們認為這主要是因為，其他央行也轉趨鷹派，推升其他已開發市場的長期公債殖利率，導致相對殖利率的變動較小。」

美元指數今年來僅上漲 0.2%，兌日圓同期下滑 0.2%。但反映利率預期且和美元兌日圓密切連動的美國 2 年期公債殖利率，今年來卻一共激升 74 個基點。

對風險敏感的大宗商品貨幣下滑，澳幣兌美元下滑 0.1% 至 0.7188 美元，美元兌挪威克朗上揚 0.4% 至 8.915 克朗，加幣兌美元貶值 0.1%。

英鎊持續受益於英國央行 (BOE) 升息預期而升值。英鎊兌歐元上揚 0.35% 至 0.8343 英鎊，稍早觸及 2 月 3 日以來高點，英鎊兌美元攀升 0.25% 至 1.3616 美元。

比特幣在紐約尾盤報 40996 美元，下跌 6.7%。

截至周五 (18 日) 台灣時間約 6:00 價格：