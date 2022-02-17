東烏克蘭爆發衝突 莫斯科以「深表關切」撇清責任

在親俄媒體聲稱烏克蘭主動攻擊東部分裂份子地區，引發全球金融市場動盪後，莫斯科終於主動表態。

克里姆林宮周四 (17 日) 表示，對烏克蘭東部暴力事件的爆發「深表關切」，並敦促西方利用其對基輔的影響力來防止衝突進一步升級。

克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 駁斥了有關俄羅斯有意入侵烏克蘭的報導，但表示莫斯科正在密切關注烏克蘭叛軍控制的頓巴斯地區的局勢。

Peskov 在簡報會上說，雖然俄羅斯已經開始撤回部分在烏克蘭附近地區完成演習的部隊，但這個過程需要一些時間。

對於稍早受俄羅斯控制的媒體 RIA 報導，聲稱烏克蘭軍隊砲擊了親俄分裂分子所控制的領土。烏克蘭周四斷然否認，並反指莫斯科支持的叛亂分子襲擊了該地區的一個村莊。

烏克蘭外交部長 Dmytro Kuleba 周四在推特上表示，俄羅斯支持的部隊襲擊了烏克蘭東部的一個村莊，破壞了民用基礎設施，「烏克蘭 Stanytsia Luhanska 村遭到來自頓巴斯被占領地區的重型武器砲擊。民用基礎設施受損。」

他指出，「我們呼籲所有合作夥伴在當前安全局勢已經十分緊張情況下，譴責俄羅斯嚴重違反明斯克協議的行為。」

烏克蘭與東部叛軍的前線長期以來一直是低強度戰鬥的場所，歐洲安全合作組織 OSCE) 過去 8 年來經常報告烏克蘭東部違反停火協議的情況。

美國周三 (16 日) 警告，莫斯科可能會利用關於烏克蘭東部衝突作為入侵該國的藉口。