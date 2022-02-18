拜登：有理由相信俄羅斯發起假旗行動 近日或攻擊烏克蘭

美國總統拜登週四 (17 日) 表示，即使俄羅斯聲稱正在撤軍，他認為俄羅斯入侵烏克蘭的威脅程度非常高，可能會在「未來幾天內」發生。

拜登週四在白宮外發表談話時表示，各種跡象均顯示，俄羅斯將進入烏克蘭並展開攻擊，還稱美方有理由相信俄羅斯正在參與「假旗行動」(false flag operation)，試圖製造藉口入侵烏克蘭。

就在拜登發言不久前，烏克蘭東部才傳出政府軍和親俄份子爆發衝突的消息。根據路透社報導，烏克蘭政府指控親俄分離主義份子在 Luhansk 地區發射炮彈，擊中當地一家幼稚園，導致建築物嚴重受損，烏俄雙方互相指控對方先開火。

俄羅斯日前表示，部分軍隊完成軍事演習後，正在從俄羅斯邊境撤退，不過美方對此說法並不買單。

拜登也認為，俄羅斯並沒有真的撤回軍隊，警告若俄羅斯繼續對烏克蘭發動襲擊，將採取嚴厲經濟制裁。

不過，拜登強調，他仍相信有外交路徑可以解決這場衝突，這就是他要求國務卿布林肯 (Antony Blinken) 前往聯合國發言的原因，布林肯將說明途徑為何，當談到是否致電俄羅斯總統普丁時，拜登則表示沒有這個計劃。

美國國務卿布林肯週四赴聯合國安全理事會，針對日益嚴峻的俄烏緊張局勢發表話。