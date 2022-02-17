〈台幣〉美元回落 量能低迷小升收27.872元

美國聯準會 (Fed) 公布 1 月會議紀要，一如市場預期，態度並未更加鷹派，使得美元走軟，新台幣兌美元匯率在外資匯入下，一度升抵 27.862 元，但上攻力道有限，終場升 2 分，收在 27.872 元，台北與元太外匯市場總成交值萎縮至 10.545 億美元。

台北股匯市今天雙雙走揚，但新台幣匯率呈現狹幅震盪走勢，以 27.88 元開盤後，最高來到 27.862 元、最低 27.89 元。外資近來回頭買超台股並偏向匯入，不過，進口商陸續進場壓抑台幣走勢，加上出口商惜售美元，使得成交量能低迷。

新台幣兌美元匯率今天以 27.872 元作收，升值 2 分，台北外匯市場成交值 7.93 億美元，元太外匯市場成交值 2.615 億美元。

台股早盤一度漲近百點，衝上 18300 點關卡，航空、觀光等解封概念股成為買盤焦點，但傳出俄羅斯仍在烏克蘭邊境增兵，恐慌情緒再起，指數午盤跳水翻黑，所幸終場前湧入買盤，帶動大盤收紅。三大法人同站買方，共計買超 205 億元，其中外資買超 159 億元。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.11%，日圓強升 0.3%，新台幣升 0.07%，韓元與新加坡幣升值 0.04%，人民幣及歐元在平盤附近整理。